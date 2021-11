Watch more on iWantTFC

Patuloy ang pagbaba ng COVID-19 positivity rate ng Pilipinas, base sa pinakahuling datos mula sa Department of Health (DOH).

Nakapagtala ng 3.5 porsiyentong positivity rate ang bansa noong Nobyembre 15, ayon sa DOH.

Ang positivity rate ang bahagdan ng mga nagpopositibo mula sa kabuuang bilang ng mga nagpa-test na naitala sa isang lugar. Sinusukat nito ang antas ng hawahan ng COVID-19.

Base sa World Health Organization guidelines, kung mapapanatili ng isang bansa na mababa sa 5 porsiyento ang positivity rate nito sa loob ng 2 linggo, masasabing "under control" na ang pandemya sa lugar.

Ayon sa ABS-CBN Data Analytics Team, ang 3.5 porsiyento ang ikatlong pinakamababang positivity rate na naitala mula noong magsimulang maglabas ng datos sa testing ang DOH noong Abril ng nakaraang taon.

Nananatili ring nasa safe zone ang intensive care unit (ICU) utilization rate ng Pilipinas, na nasa 33 porsiyento lang.

CATANDUANES

Pero kapansin-pansing ang Catanduanes ang tanging probinsiya sa bansa na nasa Alert Level 4, ang pangalawang pinakamataas sa 5-step alert level system na nagtatakda ng COVID-19 restrictions.

Dating nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang lalawigan.

Pero ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, ang mataas na ICU utilization rate ng probinsiya ang dahilan kaya ito nasa ilalim ng Alert Level 4.

"Limited ang referral hospital na nasa Catanduanes, isang provincial hospital at 2 maliit na private. Sa ngayon, we have 82 percent utilization ng hospital," ani Cua.

Mababa rin ang COVID-19 vaccination rate ng probinsiya.

Sa ngayon, nasa higit 65,000 o 24 porsiyento ng populasyon ng Catanduanes ang fully vaccinated.

Ayon kay Cua, humingi na rin sila ng dagdag na bakuna.

NATIONAL CAPITAL REGION

Sa COVID-19 data ng DOH sa National Capital Region, nangunguna ang Quezon City na may 90 bagong kaso. Sinundan ito ng Maynila na may 62 bagong kaso.

Pero pinabulaaanan ito ni Dr. Rolly Cruz, head ng epidemiology unit ng Quezon City, at sinabing kasama sa 90 ang mga backlog case.

Kumpiyansa naman ang OCTA Research sa datos na inilalabas ng DOH.

Ipinaalala rin ng OCTA na kailangan pa ring panatilihin ang minimum health standards para maiwasang magaya ang bansa sa nakikitang surge ng kaso sa ilang bansa sa Europe.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 1,297 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,821,753, kung saan 23,158 ang active cases.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News