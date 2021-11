Nag-retrofit ng kanilang mga pasilidad ang Quezon City University bilang paghahanda para sa limitadong face-to-face classes

Naghahanda na ng kanilang retrofitted facilities ang ilang kolehiyo at unibersidad matapos payagan ang unti-unting pagkakaroon ng limited face-to-face classes sa mga higher education institution na nasa Alert Level 1 hanggang 3.

Noong Miyerkoles, inanunsiyo ni Cabinet Secretary Karlo Nograles na inaprubahan na ng Inter-Agency Task Force ang "phased implementation" ng face-to-face classes para sa lahat ng college program sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa.

Sa ilalim ng polisiya, simula Disyembre, maaari nang mag-apply para makapag-limited face-to-face classes ang mga HEI na nasa Alert Level 2.

Sa Enero 2022 naman makakapag-apply ang mga HEI sa Alert Level 3 para sa pisikal na klase.

Dahil dito, kaniya-kaniyang retrofit na ang mga paaralan ng mga pasilidad para makapag-apply, mainspeksiyon at kalauna'y mapayagan na ng Commission on Higher Education na magsimulang magpapasok ng mga estudyante.

Tiniyak ng Quezon City University na malawak ang espasyo sa kanilang mga pasilidad at may maayos na ventilation.

Naglagay na rin ng mga signage para masunod ang mga health protocol laban sa pagkalat ng COVID-19.

"Our infrastructure is retrofitted by the time they're here. All our faculty members are vaccinated," sabi ni Quezon City University President Theresita Atienza.

Ayon sa Philippine Association of Colleges and Universities (PACU), kinokonsulta na ng mga paaralan ang mga magulang, estudyante at faculty.

PInayagan kasi ang mga pamantasang magtakda ng kani-kanilang mga panuntunan, basta masunod ang general guidelines, gaya ng pagsunod sa health protocol, maximum 50-percent indoor capacity, at koordinasyon sa lokal na pamahalaan.

"At least, magkakaroon na ng flexible learning option. So mayroon tayong online, mayroon tayong face-to-face," ani PACU President Anthony Tamayo.

"Just in case the situation on the ground changes, makaka-shift tayo back online. 'Tsaka at least may option ang students, na whether online or face-to-face," dagdag niya.

Sakali namang may mag-positibo sa COVID-19 o suspected COVID-19 case, balik-flexible learing ang mga estudyante sa naturang klase, ani CHED Executive Director Cinderella Benitez-Jaro.

"Hanggang sa ma-disinfect nila iyong kanilang place at sa ganoon ay matapos nila ang quarantine procedure as mandated or directed by the Department of Health," aniya.

Bago ang bagong polisiya, tanging mga piling kurso lang gaya ng medicine at engineering lang ang pinapayagan mag-limited face-to-face classes.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News