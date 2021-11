MAYNILA—Aprubado na sa plenaryo ng Senado ang mga panukalang budget ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno para sa taong 2022.

Sa marathon hearing na nagtapos bago mag-hatinggabi Miyerkoles, kabilang sa magkakasunod na sumalang sa budget deliberation ang Department of Health, National Housing Authority at Commissions on Elections (Comelec).

Bago ang approval ng budget ng NHA, inusisa ni Senator Cynthia Villar kung ano ang kaibahan sa trabaho ng NHA at ng Social Housing Finance Corp.

Sabi ni Villar, hindi totoong para sa mahihirap na komunidad ang mga proyektong pabahay ng SHFC dahil masyadong mahal ang mga unit nito na nagkakahalaga ng P900,000.

Sabi ni Senator Risa Hontiveros na nagdepensa sa panukalang budget ng SHFC, ang mga benepisyarong pamilya ng proyekto ng nasabing ahensiya ang pumipili ng kanilang contractor.

Pero sabi ni Villar, hindi ito totoo at may pagkakataon pa nga aniya na hinanap niya ang mga non-government organization (NGO) na benepisyaro ng proyekto nito subalit lumalabas aniyang peke.

"Hindi totoo 'yun, kung sinasabi mo na poor communities…they cannot afford to pay P250,000 . . . This is my favorite project eh. I have relocated thousands of ISF (informal settler families ). I have been doing this for years, I have always worked with NHA. We cannot afford ’yung SHFC kasi masyadong mahal. Hinanap ko ’yung NGO. Fake eh. Why will I say something that I did not do, 'di ba?" aniya.

Paliwanag pa ni Villar, kaya nga tinatawag na socialized housing ang mga proyekto ng SHFC at ng NHA ay dahil nakalaan ito para sa mahihirap na mga pamilyang Filipino.

"You know, when you do a socialized housing project . . . The amount is limited, kaya nga tayo may socialized housing. This is for the poor. Madami talagang ISF along the river. Ang problema ng SHFC, hindi affordable ’yung project nila. I have been doing this for a long time, I know what is affordable and what is not affordable.” ani Villar.

Dagdag pa ni Villar ang mga ahensiya ng gobyerno para sa mass housing project gaya ng NHA at SHFC ay hindi naman naririyan para kumita.

Sa Lunes, muling ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang budget ng iba pang ahensiya ng gobyerno kabilang dito ang Department of Transportation at Presidential Communications Operations Office.