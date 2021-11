MAYNILA — Naglabas na ang Commission on Elections (Comelec) nitong Huwebes ng mga patakaran para sa pagpapatupad ng Fair Election Act para sa darating na Halalan 2022.

Kasama sa 25-pahinang Implementing Rules and Regulations (IRR) ang mga patakaran para sa pangangampanya sa pamamagitan ng social media, mobile, at online platforms.

Kailangan irehistro ng bawat registered political party at kandidato sa Comelec Education And Information Department ang pangalan ng website at web address ng lahat ng verified official accounts, websites, blogs, at iba pang social media pages nila 30 araw mula sa huling araw ng paghahain ng kandidatura.

Ang mga ito lang ang maaaring gamitin sa political ads online.

Dapat naman i-report ang detalye ng mga kasunduan at mga political advertisement sa pamamagitan ng paid digital influencers at online content creators.

Para sa tradisyunal na kampanya, 120 minutes na TV campaign airtime ang ibinibigay sa bawat kandidato sa national positions kada himpilan, at 180 minutes naman para sa radyo.

Sa lokal, may 60 minutes para sa TV ads per station at 90 minutes ng radio ads.

Sa dyaryo o broadsheet, mapa-national o local candidate, one-fourth pahina ang pahihintulutan na political ad at sa tabloid ay kalahati ng pahina.

Dapat pa ring nakasaad kung sino ang donor o nagbayad para sa political ads.

Maaari namang maghain ng petisyon ang sinumang kandidato na nais gumamit ng ibang paraan ng pangangampanya na hindi nakapaloob sa IRR.