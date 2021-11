Watch more on iWantTFC

Posibleng sa Lunes na simulan ang pagbibigay ng COVID-19 booster shots sa mga senior citizen at may comorbidities, sabi ngayong Huwebes ng National Vaccination Operations Center (NVOC).

Ayon kay NVOC Chairperson Myrna Cabotaje, tinatapos na lang nila ang guidelines para sa pagbabakuna sa mga naturang grupo, na target mailabas sa darating na weekend.

"Iba ang protocols for health care workers, iba rin ang guidelines sa immunocompromised. Once mailabas ng NVOC ‘yon, we can start even next week," sabi naman ni vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Inaasahan namang sa susunod na taon na makakapag-alok ng booster para sa A4 group o mga manggagawa, A5 o mahihirap, at iba pang miyembro ng populasyon, ayon naman kay Rontgene Solante ng vaccine expert panel ng pamahalaan.

"For the general public, it's a different scenario because the general public is at risk but not as high risk compared dito sa mga first three group of population," ani Solante.

Ayon naman kay Dr. Nina Gloriani, head ng vaccine expert panel, hindi pa napag-uusapan ang pagbibigay ng booster sa mga menor de edad.

"Tatapusin muna nila iyong two doses, sa mga bata po kasi maganda ang immune response nila, mas mataas kaysa sa medyo may edad so hindi po tayo masyadong nagwo-worry ang waning immunity sa kanila," ani Gloriani.

Pero ayon sa Department of Health at vaccine expert panel, prayoridad pa rin ang pagbabakuna sa mga Pilipino na wala pang kahit isang dose ng COVID-19 vaccine.

Sa target kasi na 77 milyong Pilipino, 32.5 milyon pa lang o wala pa sa kalahati ang may kumpletong bakuna habang 40.1 milyon ang may unang dose.

"Marami pa rin tayong mga kababayan na hindi pa natuturukan ni isang klase ng bakuna. Kailangan tapusin muna natin ito," ani Health Secretary Francisco Duque.

Nadagdagan naman ngayong Huwebes ang mga ospital na nagbabakuna ng booster shots sa kanilang health workers matapos itong umpisahan noong Miyerkoles.

Sa ilang bansa, tulad ng Israel, nae-expire ang "fully vaccinated" status kontra COVID-19 makalipas ang 6 na buwan mula nang maturukan ng ikalawang doses ang isang tao.

Kaya kailangan umano nilang magpa-booster para muling makapasok sa mga restaurant, gym at iba pang establisimyento.

Sa Austria, 9 na buwan naman mula sa ikalawang dose ang validity ng "full vaccination" status.

Sa Pilipinas, hindi pa umano ikinokonsidera sa ngayon na gawing 3 dose ang requirement para matawag na "fully vaccinated."

Ayon sa NVOC, kailangang nakaayon sa mapagkakasunduan ng World Health Organization at mga bansa kung dadagdagan ang dose requirement para maging "fully vaccinated" ang isang indibidwal.

Inaasahan naman ng Food and Drug Administration na sa unang bahagi ng 2022 ay magkakaroon na ng full authorization ang COVID-19 vaccine ng Pfizer.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News