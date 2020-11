Pangulo di puwedeng tanggalan ng pondo ang UP: abogado

Binababa ng isang security guard ang Philippine flag sa University of the Philippines Oblation fountain sa Diliman, Quezon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Hindi maaaring alisan ng pondo ng isang pangulo ang national university, sabi ngayong Miyerkoles ng isang constitutional law expert.

Kasunod ito ng banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatanggalan niya ng pondo ang University of the Philippines (UP) sa harap ng mga protestang nananawagan ng academic break.

Naisabatas din ang pagpondo sa UP sa ilalim ng Republic Act No. 9500 o the University of the Philippines Charter of 2008, sabi ng abogadong si Tony La Viña.

"The president can propose a smaller budget to the [Department of Budget and Management]... and the final say on the budget of UP is the House of Representatives and the Philippine Senate," ani La Viña.

"So honestly it's an empty threat by the president, this defunding UP or defunding institutions that will really survive the presidency," dagdag niya.

Nakasaad sa UP charter: "The State shall support the University of the Philippines System as the national university in the form of lump sum amount, through general appropriations and other financial benefits, and in kind, through land grants and donations and use of other real properties."

Tinawag namang "legally infirm" ni Sen. Francis "Kiko" Pangilinan ang bantang pag-alis ng pondo sa UP.

"I was a student leader and activist during my student days in UP. Natural sa ating mga estudyante na magkaroon ng ganitong klaseng kritikal na posisyon," ani Pangilinan.

Inakusahan din ng pangulo ang UP na pamantasan kung saan laganap ang pag-recruit sa mga rebelde.

Pero hindi mga taga-UP kundi mga estudyante sa Ateneo de Manila University ang nagpasimuno ng academic strike o tigil sa pagpasa ng requirements hangga't hindi anila natutugunan nang maayos ng pamahalaan ang pandemya at kalamidad.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maaaring nalito lamang ang pangulo sa UP at Ateneo.

Hindi naman nagpatinag ang mga estudyante sa pahayag ng pangulo.

Ayon sa organizer ng Ateneo strike, magpapatuloy ang kanilang strike habang pinapatay ng pamahalaan ang mga Pilipino dahil sa kapabayaan nito.

Sa panayam sa Teleradyo, itinanggi ng pamunuan ng UP na sangkot sila sa recruitment ng mga komunista.

"Wala naman nakasulat sa mission namin iyong recruitment, at hindi namin ginagawa iyon. UP is not in the business of recruiting for communists," ani Elena Pernia, vice president ng UP Office of Public Affairs.

Umaasa rin si Pernia na hindi tatanggalan ng pondo ang UP.

"Dapat naman siguro makita rin ng presidente na ang laki ng kontribusyon ng mga alumni natin sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, mapa-gobyerno man, mapa-private," aniya.

May P16.69 bilyon budget ang UP sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong ito.

Nasa P19.67 bilyon naman ang inilaan para sa pamantasan sa ilalim ng 2021 National Expenditure Program.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News