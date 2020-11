Luzon isinailalim sa state of calamity kasunod ng mga bagyo

Namamangka sa baha ang isang residente ng Ilagan, Isabela noong Nobyembre 14, 2020, 2 araw matapos manalasa sa bansa ang bagyong Ulysses. Bill Visaya, AFP

Isinailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa state of calamity ang buong Luzon dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo.

"Last night, I think I signed the proclamation," sabi ni Duterte sa isang public address na umere noong gabi ng Martes.

Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, iiral ang state of calamity hanggang sa irekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na i-lift o tanggalin na ito.

Matatandaang hiniling ng NDRRMC ang state of calamity sa Luzon dahil sa 3 magkakasunod na mapinsalang mga bagyo: Quinta, Rolly at Ulysses.

Sa ilalim ng state of calamity, magpapatupad ng automatic price freeze sa pangunahing bilihin, lalo na sa pagkain at tubig, ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Mas mabilis din umanong ma-access ng mga lokal na pamahalaan ang calamity funds, at sila rin ang magiging prayoridad sa paghahatiran ng relief goods at uunahin sa rehabilitasyon.

Ikinakasa na ng Department of Budget and Management (DBM) ang pondong kakailanganin ng Luzon.

Nasa P1.5 bilyon pa lang ang inilabas ng DBM para sa mga tinamaan ng ma bagyong Rolly at Quinta, at posibleng kapos ito sa pangangailangan ng mga local government unit.

Iniutos din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatayo ng mas matibay na evacuation centers para hindi na gamitin ang mga paaralan.

"We build a structure stronger than a typhoon that would come their way para mapuntahan ng mga tao. Small rooms with many comfort rooms where people can really stay for a while," ani Duterte.

Samantala, sina Public Works Secretary Mark Villar at Environment Secretary Roy Cimatu na ang mamumuno sa Build Back Better Task Force, na binuo para sa relief at rehabilitation ng mga lugar na apektado ng bagyo.

Naunang ianunsiyo na si Executive Secretary Salvador Medialdea ang mamumuno nito.

Ayon kay Roque, pinagbasehan din ang kakayahan at mandato ng Department of Public Works and Highways sa rehabilitasyon ng mga nasirang kalsada, tulay at iba pang impraestruktura.

Pinili naman ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa kaalaman nito sa usapin ng climate change at pagprotekta sa kapaligiran.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News