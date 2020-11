Duterte ibinunton ang galit sa #NasaanAngPangulo kay Leni; VP bumuwelta

Pangulong Rodrigo Duterte at Bise Presidente Leni Robredo. ABS-CBN News/file

MAYNILA - Galit na humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte gabi ng Martes sa pag-trending ng #NasaanAngPangulo sa kasagsagan ng pagbaha dahil sa bagyong Ulysses.

Ibinunton ni Duterte ang galit kay Bise Presidente Leni Robredo na inakusahan niyang nagpakalat ng maling impormasyon na missing-in-action siya noong may bagyo. Mabilis naman itong pinabulaanan ni Robredo.

"I would like to give a caution to the Vice President. She made a blunder, a big one, and she practically lied making her incapable of truth.‘Yung pakana niya na wala ako noong bagyo, I was here. I was attending ASEAN Summit," ani Duterte.

Maaalalang pinutakte ng netizens si Duterte para alamin ang kaniyang kinaroroonan gamit ang hashtag na #NasaanAngPangulo sa gitna at pagkatapos ng pananalasa ng bagyong Ulysses sa Luzon noong nakaraang linggo.

Pinatutsadahan din ni Duterte si Robredo dahil sa ginawa niyang koordinasyon sa militar hinggil sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan.

"While you were making calls, alam mo ‘yung mga military hindi naman maniwala sa ‘yo, because tama sila, you are not in the line of authority. Times of emergency, ako lang pati ang military."

Nagbanta rin si Duterte kay Robredo at sinabing magiging bangungot niya ito.

"Matagal na akong maraming sabihin sa ‘yo, pero ireserba ko na lang. When you start your campaign, kung magtakbo ka ng

Presidente, waswasan kita nang husto. This is your nightmare!”

Sinagot ni Robredo sa kaniyang Twitter account ang mga patutsada ni Duterte.

Tingin niya, may nagsumbong ng maling impormasyon kay Duterte kaya ito napikon.

Hindi sa kaniya galing ang paghahanap sa pangulo sa kasagsagan ng bagyo. Maaaalalang napa-trend ng mga netizen ang #NasaanAngPangulo nang magkaroon ng pagbaha sa Metro Manila maging ang ilang parte ng Cagayan at Isabela nang manalasa ang bagyong Ulysses.

"I just called out Sec. Panelo for peddling fake news. I am also calling out whoever peddled the fake news to the President, kaya ganito siya ka pikon. I never said “Where is the President”? You can review all my tweets," ani Robredo.

Marami aniya ang humingi ng rescue sa Cagayan at Isabela dahil sa pagbaha, kaya ginawa niya lang ang kaniyang magagawa.

"Marami sa inyo, tumutulong, sumagot sa mga umiiyak at humihingi ng tulong para ma-rescue sa Cagayan at Isabela noong gabi ng Nov. 13 hanggang sa madaling araw ng Nov 14. I did what I felt was my job," ani Robredo.

Hinggil sa ginagawa niyang pagtawag sa AFP at PNP, ipinapasa aniya niya ang distress calls sa kanila dahil buhay ng mga nasalanta ang nakataya rito.

"Pinapasa namin yung lahat na distress calls sa lahat na puwede namin ma-contact on the ground - AFP, PNP, everyone we can get hold of. Buhay ng ating mga kababayan ang nakataya. There is no space for our ego when lives at are stake," ani Robredo.

Giit niya na sa gitna ng kalamidad, hindi dapat nakikipagkumpitensiya sa kahit sino.

"Sa panahon ng matinding sakuna, dapat lahat na tulong, welcome. Hindi ito contest. Hindi tayo nag-uunahan. Lahat tayo

dapat nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan," ani Robredo.

Sa hiwalay na Facebook live sa Ragay, Camarines Sur, sinabi ni Robredo na nagmistulang "de ja vu" ang nangyari noong 2016 nang alisin siya sa gabinete dahil umano sa maling impormasyong sumama siya sa isang rally laban sa gobyerno.

Naniniwala si Robredo na napapaligiran ng fake news peddlers si Duterte, at tinawag na "unpresidential" ang sinabi ng pangulo na iinsultohin siya nito sakaling may plano siyang tumakbo sa pagka-Pangulo.

"I think that’s very unpresidential. Pero karapatan niya namang sabihin kung ano ang dapat niyang sabihin. Pero siguraduhin niya lang na tama 'yung pinagbabasehan niya. And in this case, mali siya," ani Robredo.

Una nang itinuwid ni Robredo si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa maling bintang nito na gumamit siya ng C-130 plane ng gobyerno pa-Catanduanes.

Humingi ng paumanhin si Panelo sa bintang nito na nakikisakay si Robredo sa relief operations ng gobyerno. Nag-text na rin umano siya kay Robredo para humingi ng paumanhin.

-- May mga ulat nina Jamaine Punzalan at Zhander Cayabyab, ABS-CBN News