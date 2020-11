Bangsamoro normalization process apektado ng COVID-19 pandemic

MAYNILA — Apektado na rin ng COVID-19 pandemic ang normalization process sa Bangsamoro, kung saan ang mga dating rebelde ay magbababa ng armas at ang kanilang mga dating kampo ay gagawing mga mapayapang komunidad.

Sa pagdinig ng House Committee on Peace, Reconciliation and Unity, nitong Miyerkoles, sinabi ni Bangsamoro Planning and Development Authority Executive Director Mohajirin Ali na apektado ng pandemya normalization process, na kasama sa mga hakbang para bigyang kaganapan ang peace efforts sa rehiyon.

“Due to the COVID-19 pandemic, movements by peace workers as well as international peace partners are seriously affected, and consequently funds are also scarce,” ani Ali sa kaniyang presentation sa mga kongresista.

Kabilang aniya sa apektado ay ang pag-decommission sa mga combatants kung saan sa tinatayang 40,000 ng mga ito, mahigit 12,000 pa lamang ang na-decommission.

Pinalilinaw naman ni House Minority Leader Joseph Stephen Paduano kung ang P1 milyong alok sa pag-decommission ng mga combatants ay base sa bilang ng mga combatants o kung ito ay may kaugnayan sa 2,500 firearms na kanilang isinuko.

Sinabi naman ni Moro Islamic Liberation Front (MILF) Peace Implementing Panel Chair Mohagher Iqbal na ang P1 milyong piso na halaga ng decommissioning ay para sa isang combatant, kasama ang socio-economic support at housing package.

Lahat aniya ay nabigyan na ng cash pero ang ibang component ng decomissioning ay hindi pa naibibigay ng pamahalaan.

“We are requesting (for the government) to comply with all the promises,” ani Iqbal patungkol sa peace agreement ng MILF at gobyerno noong 2014.

Sa kabila ng mabagal na pag-decommission sa mga combatant, naiintindihan daw nila ito dahil sa epekto ng pandemya.

“We understand, ang gobyerno, kahit gustuhin nila eh hindi talaga, mahirap,” dagdag niya.

Hiniling naman ni Mindanao People’s Caucus Secretary General Mary Ann Arnado na palawigin ang transition ng 3 pang taon dahil masyado nang malapit ang nakatakdang pagtatapos ng transition sa June 30, 2022.

“The remaining period of transition [is] already too short and could no longer realistically deliver the remaining tasks and targets of the BTA (Bangsamoro Transition Authority) and the national government especially those that need to be jointly implemented by both of them,” ani Arnado.

Sa kabila naman nito, inihayag ni BTA Speaker Pangalian Balindong, ang tumatayong speaker ng Bangsamoro Parliament, na naipasa na nila ang ilang mahahalagang batas, kung saan karamihan ay bahagi ng administrative code.

Kabilang dito ang Bangsamoro civil service code, local government code, at iba pa.

Nakasalang naman at tinatalakay na ang paglikha sa youth commission, women’s commission, human rights commission at iba pang mga panukalang batas, sabi ni Balindong.

Nabuo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ilang taon matapos pirmahan ang peace agreement sa gitna ng MILF at pamahalaan. Sa ilalim nito, binibigyang kapangyarihan ang Bangsamoro ng sariling pamamahala sa rehiyon.

Inihayag naman ni Iqbal na maganda ang relasyon ng mga tropa ng gobyerno at ng MILF.

“Wala nang engkuwentro sa gobyerno at MILF, we are already partners.”

“In progress” naman aniya ang paguusap kaugnay sa pagbuo ng Bangsamoro Police.