Baguio, Davao City tinukoy bilang COVID-19 'hotspots of serious concern'

MAYNILA - Dalawang lungsod sa bansa ang tinukoy ng research group na OCTA research bilang "hotspot of serious concern" dahil sa tumataas na kaso ng coronavirus disease (COVID-19) habang 7 lugar naman ang itinuting na high-risk area dahil pa rin sa sakit.

Tinukoy ng OCTA ang Baguio City at Davao City na hotspot of serious concern dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 ngayong Nobyembre.

Mula Nobyembre 8 hanggang 14, nakapagtala ang Davao City ng 104 kaso kada araw, habang 44 kada araw naman ang naitatala sa Baguio City.

Higit 80 porsiyento na ang hospital capacity sa Baguio City at Davao City, kaya nagbabala ang OCTA na posibleng makaranas ng hospital burden ang mga nasabing lugar sa mga susunod na linggo.

Dahil dito, payo nila na paigtingin ang testing, contact tracing at isolation para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Sa isang text message, sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na "duly noted" ang pag-aaral at nagpapasalamat siya sa rekomendasyon ng research group.

'HIGH RISK AREAS'

Kabilang naman sa mga lungsod na maituturing na "high risk" ang sumusunod

Makati

La Trinidad, Benguet

Itogon, Benguet

Batangas City

Lucena, Quezon

Lopez, Quezn

Pagadian, Zamboanga del Sur

Base ang listahan ng OCTA sa bilang ng taas ng kaso kada araw, mataas na positivity rate, mataas na attack rate, at mataas na hospital capacity.

Nasa 1,383 ang bagong dagdag na kaso ng coronavirus ngayong Miyerkoles. Dahil dito, may kabuaang 412,097 kumpirmadong kaso ng COVID-19 na ang Pilipinas.

Sa bilang, bigong magsumite ng lab results ang nasa 17 laboratory.

Sa mga bagong kaso, 81 ay mula Cavite, 74 ay mula Laguna, 71 ay mula Batangas, 69 ay mula Quezon City, at 67 ay mula Rizal.

Nadagdagan ng 95 ang kumpirmadong namatay sa sakit at 143 ang gumaling dito. Sa kabuuan, may 374,666 nang gumaling at 7,957 nang namatay sa COVID-19 sa Pilipinas.

Nasa 29,474 ang naitalang aktibong kaso ng virus, kung saan karamihan ay may mild na sintomas.

Unang nabanggit ng OCTA research group na bahagyang gumanda ang sitwasyon sa Metro Manila - episentro ng virus - na may 422 kaso ng COVID-19 araw-araw mula Nobyembre 8 hanggang 14. Mas mababa ito sa 506 na kaso mula Nobyembre 1 hanggang 7.

Bumaba rin ang positivity rate sa Metro Manila na 4 porsiyento.