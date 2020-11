15 trak ng relief goods, ipinadala ng Pampanga para sa mga taga-Cagayan

Umabot sa 15 trak na puno ng relief goods ang ipinadala ng lokal na pamahalaan ng Pampanga para sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan.

Pasado alas-8 Martes ng gabi, isa-isang umalis sa kapitolyo ng lalawigan ng Pampanga ang 15 dump trucks na puno ng relief packs na galing sa mga kabalen.

Tumulak sila papuntang Cagayan para mag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses.

Binaha rin ang Pampanga, pero kinaya pa rin ng mga kabalen na mag-ambag para sa mga mas nangangailangan.

“Tulong ho ng mga Kapampangan ito, sana ho ay pag-pray niyo kami na dumating kami sa Cagayan po na lahat ay safe po... Ganun din ho sa kababayan na right now ay nakalubog," ani Governor Dennis Pineda.

"Since Saturday nagbibigay tayo ng relief packs para sa mga tinamaan ng baha and well coordinated po tayo sa mga mayors natin,” dagdag pa niya.

Kasami ni Pineda ang 90 iba pang volunteers mula sa iba't ibang departamento ng kapitolyo.

“Sumama talaga ako, para personal na iabot ang tulong at makita ang kalagayan ng mga kababayan natin sa cagayan, at bigyan sila ng lakas ng luob na muling bumangon, dahil tulad namin na laging tinatamaan ng kalamidad, lagi rin kaming nakakabangon," ani Jaja Galang, isang volunteer.

Isa rin ang lalawigan ng Pampanga sa mga unang sumaklolo sa Batangas sa pagputok ng bulkang Taal nitong Enero.

- ulat ni Gracie Rutao