Phase 1 ng National Broadband Plan posibleng matapos sa kalagitnaan ng 2023

MAYNILA — Sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian nitong Miyerkoles na 860 o 1.8 percent lang sa 47,000 pampublikong paaralaan ang may libreng access sa public wifi sa ngayon.

Ani Gatchalian, 50 percent pa nito ay nasa Metro Manila kaya may uneven distribution ng pribilehiyong ito sa mga paaralan gayong essential na ang internet connection.

Sabi ni Sen. Grace Poe, na nagdedepensa sa budget ng Department of Information and Communications Technology (DICT), ang free wifi ay proyekto ng DICT kasama ang UNDP.

Pero di ito natapos gaya ng inaasahan dahil 852 remote sites lang ang nabigyan ng free wifi.

Nasa desisyon na ng kasalukuyang DICT administration kung itutuloy nila ang free wifi project kahit walang tulong ng UNDP para mas mabilis ito maisagawa.

Sinabi ni Poe na base sa network readiness index ng World Economic Forum, bumilis ang internet sa Pilipinas mula 83rd slot sa pang 71st.

Hindi ito ang target ng bansa pero development na rin, aniya.

Bahagi dito ay dahil aniya sa ultimatum na ibinigay ng administrasyong Duterte sa telcos na pabilisin ang internet service nila.

Iyon nga lang, bumaba ang consistency ng internet service sa bansa. Mabilis nga, pero minsan biglang nawawala ang koneksyon.

Inalam naman ni Sen. Koko Pimentel ang estado ng proyekto hinggil sa National Broadband Plan ng bansa.

Sabi ni Poe, na realign ang ilang pondo nito kung saan P100 milyon ang napunta sa vaccine information management system at P20 milyon sa National Privacy Commission dahil nangailangan ito ng dagdag budget para sa mga data privacy issue na kanilang inimbestigahan.

Sa ngayon, nasa Phase 1 pa lang ng proyekto at sa P100 billion na halaga ng budget, tinatayang 5 percent pa lang ang naibibigay na pondo ng pamahalaan.

Kaya tanong ni Pimentel, kung matapos ang phase 1 o yung backbone mula Laoag hanggang Quezon City, baka hindi na magamit ang ilang inilagay dito gaya ng kable dahil obsolete na.

Kung bawat taon kasi aniya ay 2 percent lang ng budget ang naibibigay, aabutin ng 20 hanggang 30 taon bago matapos ang backbone.

"So upon completion, it is still not complete because obsolete na yung sa umpisa," aniya.

Sabi ni Poe, mahalaga pa ring may sariling backbone ang pamahalaan bilang contingency.

Sa laki rin aniya ng gobyerno at mga ahensya nito, talagang makikinabang ito kung may sariling network.

Kahit hindi pa aniya matapos ang kabuuang proyekto ay maaari namang maging operational ang natapos na phase.

"Hindi naman po kailangan maghintay ng 30 years para i-switch on lahat sabay sabay. So by phases, puwede rin po," ani Poe.

Sa ngayon, 73 percent nang tapos ang Phase 1 at posible na sa kalagitnaan ng 2023 ay matapos ito at mapakinabangan na.

MULA SA ARCHIVE