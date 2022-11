Ilang senador nais bigyan ng intelligence fund ang DICT

MAYNILA — Kung tinututulan ang pagkakaroon ng intelligence at confidential funds ng ilang ahensya ng pamahalaan sa 2023 budget, kabaligtaran naman ang gusto ng ilang senador para sa Department of Information and Communications Technology (DICT).

Tinanong kasi ni Sen. Raffy Tulfo kung bakit walang intelligence funds ang DICT gayong kailangan umano nila nito kontra cybercrime, text scammers at iba pang krimen.

"Marami pong departamento ng pamahalaan na hindi naman kailangan ng intel funds and yet nabibigyan sila by the millions. Pero ito pong isang ahensya ng gobyerno tulad ng DICT... bakit po hindi natin bigyan?" ani Tulfo.

Tugon ni Sen. Grace Poe na siyang nagdedepensa sa budget ng DICT, sang-ayon siyang mabigyan ng intelligence fund ang DICT.

Masuwerte na lang aniya ang DICT dahil nakakatrabaho nila ang mga telecommunication companies na may sariling budget para rito.

"So in the meantime that DICT does not have its own intelligence fund, they are actually at the mercy of the telcos to provide information that they might need in order to capture some of those that are sending all of these text scams," ani Poe.

Tugon ni Tulfo, mahirap na umasa lang ang DICT sa mga telcos dahil lumalabas na may utang na loob pa ang DICT sa mga ito.

Kaya suhestyon ni Tulfo, bigyan ang DICT ng intelligence fund.

Pupuwede naman ito, sabi ni Poe, at isusumite nila sa Senate Finance Committee ang rekomendasyon para sa konsiderasyon nito.

