Kasama sa mga pinag-aaralan ng Department of Health ang posibilidad na magkaroon ng standard na pasahod at benepisyo sa mga nurse sa pampubliko at pribadong mga ospital sa bansa.

Sa pagdinig ng panukalang 2023 budget ng DOH, sinabi ni Sen. Pia Cayetano na isa ito sa mga panukala ng kagawaran sa gitna na rin ng malayong pasahod sa mga nurses at iba pang healthcare workers sa public at private health sector.

“The law only covers public hospital but upon query with DOH the concerns being raised by the private hospitals is that the cost of delivery health services will go up and it will be born by the patients. This remains to be a concern that we can’t let go of because public and private healthcare is a strong balance and partnership between the two just like education,” sabi ni Cayetano.

Pero aminado si Cayetano at ang mga opisyal ng DOH na present sa pagdinig ng senado na mahaba-habang diskusyon pa ang usaping ito.

SALARY GRADE 11 TO 15

Nilinaw ng DOH na matagal naman nang ipinatutupad ang standard na salary grade o pasahod sa mga nurse sa bansa.

“The implementation of the nurse position from salary grade 11 to 15 has already been implemented noong 2021 pa. Baka there are isolated cases, because generally na-implement na ito so baka nga may mga isolated cases. Baka daw ho sa local government,” sabi ni Cayetano.

Sabi ni Cayetano, maaring may mga isolated cases lamang ng mga nurse na hindi pa naayos ang tamang pasahod. Kaya hinimok ni Cayetano si Sen. Hontiveros na ibigay sa DOH ang partikular na mga reklamo patungkol dito para maasikaso ng kagawaran.

Nakasama naman na ayon kay Cayetano sa panukalang budget ng DOH para sa 2023 ang pondo para dito.

Samantala, ipinasisilip na rin ni Sen. Risa Hontiveros sa DOH ang mga ulat na may mga pribadong ospital sa bansa ang nagsasara na ng kanilang mga wards dahil sa kawalan ng mga nurses na nagsisilbi dito.

TAYAG BILANG UNDERSECRETARY NG DOH

Sinubukang klaruhin ni Sen. Hontiveros sa DOH ang pagkakatalaga ni Dr. Eric Tayag bilang undersecretary nito at kung ilang usec meron ang kagawaran.

“Tama po ba ako na ang DOH ay may 11 usec, dalawa ay nasa OIC position,” tanong ni Hontiveros.

Pero bago pa sumagot ang DOH officials at si Sen. Cayetano, pansamantalang sinuspinde ang sesyon.

“Because the answer is a bit complicated and it will take a lot of time and while I was explaining the majority leader was there asking us to hurry up so with the kind permission of the deputy minority leader I think she has agreed we just sit with the DOH to get a clearer answer on this,” sabi ni Cayetano.

Ipinaalala naman ni Hontiveros ang kahalagahan ng mga appointment ng mga opisyal sa kagawaran.

“Inaasahan natin na some appointments in the DOH are guided by some sense of trust and direction. Hindi naman puwede na may ma-appoint tapos bahala na mag-usap ang mga taga-DOH kung anong portfolio ang puwede nilang ipahawak sa mga bagong talaga, out of respect for both the institution - the DOH and the persons themselves,” paalala ni Hontiveros.

