DAR budget lusot sa Senate plenary

MAYNILA—Lusot na sa plenaryo ng Senado ang 2023 proposed budget ng Department of Agrarian Reform (DAR) na nagkakahalaga ng P14.39 billion.

Tanging si Senator Risa Hontiveros ang nagtanong sa sponsor ng budget na si Senator Cynthia Villar nitong Miyerkoles.

Kabuuang 173,000 ektarya ang nakatakda pang ipamahaging lupain sa mga magsasaka.

Tinanong ni Hontiveros ang DAR kung ilang landholdings na ang na review ng ahensya. Sabi ni Villar, 29,000 ektarya ang sumailalim na sa review.

Inirekomenda naman ni Hontiveros na magkaroon ang DAR ng land review sa mga landholdings na may mga malalaking backlogs.

Tugon ni Villar, may nakatakda na review ang DAR kasama ang civil society sa Negros Occidental.

Sa timeline ng DAR, maipamamahagi ang 173,000 ektarya hanggang sa katapusan ng 2025.

"Okay na okay po 'yun na by midterm, ma-distribute 'yung current workable balance na 173,000. Umuusad na po tayo patungo kung 500,000 plus pa ang talagang balance natin," aniya.

Giit pa ni Hontiveros, noong Duterte administration ay masyadong naging mabagal ang pamamahagi ng mga lupain kumpara sa mga naunang administrasyon, kung saan nasa 25,000 ektarya lang ang naipamahagi kada taon.

Hinihingan naman ng action plan ni Hontiveros ang DAR sa pamamahagi ng lupain sa Bugsuk-Pandanan Island sa Palawan dahil nakabinbin ang pamamahagi ng lupa matapos maghain ng protesta ang may-ari ng lupain sa DAR.