Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga Transport Network Vehicles Service (TNVS) driver sa Makati noong Setyembre 1, 2021.

MAYNILA - Suportado ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion ang isinusulong na lingguhang COVID-19 test para sa mga empleyadong hind bakunado.

Hinihintay na lang sa ngayon ang implementing guidelines ng Inter-agency Task Force. Bagama't sa pagkakaalam niya ay papayagan ang antigen test kung hindi kaya ang RT-PCR test.

Pero ang gastos ay sagot ng empleyado at hindi ng kompanya.

Giit ni Concepcion, hindi magiging ligtas ang lahat kung hindi bakunado ang lahat ng empleyado.

"We support this, but the idea did not come from us pero alam mo matagal na ako nagsasabi that we really have to push vaccination," ani Concepcion.

"Ipinaglalaban namin talaga yung importansya ng even to the extent of finding ways to really push vaccination, something like this is really important kasi ang dami ng bakunang dumating. Ang daming padating pa rin so we will be flooded with a lot of vaccines and now it's being rolled out wala nang rason eh. Kailangan talaga kumuha siya ng bakuna," dagdag niya.

Magmula Nobyembre 17, 2021, nasa 128,444,400 bakuna laban COVID-19 na ang dumating sa bansa.

Sa bilang, 70,677,771 ang na-administer na, kung saan 38,809,651 ang naibigay bilang first dose, at 31,868,120 ang binigay para sa second dose at single-dose vaccines.

Katumbas ito ng 41.31 porsiyento ng target para makamit ang herd immunity sa buong bansa.

Naabot na ng Metro Manila ang higit 85 porsiyentong vaccination rate matapos mabakunahan ng second at single dose vaccines ang 9,005,703 katao ng kanilang populasyon.

Umarangkada naman ngayong Miyerkoles ang pagbabakuna ng COVID-19 booster shots sa mga medical frontliner.