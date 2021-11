MAYNILA—Higit P50 milyong halaga ng mga smuggled at pekeng mga produkto ang sinamsam ng mga awtoridad mula sa isang mall sa Quiapo, nitong Lunes.

Ayon sa Bureau of Customs, kasama nila ang Philippine Coast Guard sa pagsalakay sa isang mall matapos lumapit sa kanilang tanggapan ang abogado ng mga original na brand ng mga damit at nagsumbong na may mga nagtitinda sa Quiapo, Manila ng mga kanilang brand na pineke.

“Nakita nila na openly binebenta sa area ng Quiapo and they sought our help kasi when they look into it, mukhang mga imported pero hindi," ani Customs assistant secretary Vincent Maronilla.

Nasa 68 storage unit ang ininspeksyon kung saan nakita ang mga produkto. Abot sa P54 milyon ang halaga ng mga nakumpiska.

Kabilang sa mga produkto ay mga pekeng damit, sari-saring accessories, mga computer, mga electronic equipment, at mga videoke machine kaya susulatan ng BOC ang mga kumpanya nito para ipagbigay alam ang smuggled at pekeng produkto.

Depende na umano sa kumpanya kung magsasampa sila ng kaso.

Ani Maronilla, talamak ang mga pekeng paninda ngayon dahil papalapit na ang Pasko kaya pinag-iingat niya ang publiko. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

