MAYNILA—Nagdesisyon na ang Senado na pansamantalang itigil ang budget deliberation na naka-schedule sana ngayong Huwebes, Nobyembre 18.

Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana na isa sa mga bisita sa plenary debates nitong Martes para sa panukalang budget ng Department of National Defense.

Sabi ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III, magsasagawa na rin muna ng disinfection sa Senado at isasailalim sa RT-PCR testing ang mga nagkaroon ng close contact kay Lorenzana.

Muling ipagpapatuloy ang deliberasyon sa 2022 proposed national budget na nagkakahalaga ng P5.024-trillion sa Lunes, Nobyembre 22.

"We were informed today. To play safe we will suspend budget deliberations until all those who were exposed to him yesterday will have an RT-PCR test by Saturday or Sunday. Then we resume on Monday," ani Sotto.

Gagawin na ring mas mahigpit ng Senado ang protocol nila sa mga dadalo sa session.

"Gawin na nating mahigpit ngayon, 24-hours . . . This is going to be the new protocol by the Senate. You cannot enter the Senate if you do not have a swab-PCR test or swab-antigen within 24 hours," ani Sotto.

Dagdag pa ni Sotto, kapag galing sa abroad, mas makabubuting mag-home quarantine muna sa loob ng 10 o 14 araw depende sa protocol ng Inter-Agency Task Force para masigurong ligtas sa COVID-19.

Pinayuhan din ni Sen. Juan Miguel Zubiri ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na kasama ni Lorenzana o nakasalamuha nito na magpa-swab test na rin.

Ito na ang ika-2 beses na nagpositibo sa COVID-19 si Lorenzana. Una nang nagka-COVID-19 ang kalihim noong Abril 2021.