Umarangkada na ang pagbabakuna ng COVID-19 booster shots sa mga health worker sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City nitong Nobyembre 17. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) — Umarangkada na ngayong Miyerkoles ang pagbabakuna ng coronavirus disease (COVID-19) booster shot sa mga health worker sa bansa.

Nasimulan ito matapos gawaran ng emergency use authorization (EUA) ang ilang vaccine brand para gamitin bilang booster jab. Kasama ang health workers sa A1 priority group.

Mahigit 400 sa kabuuang 2,000 health workers ang nabakunahan sa unang araw ng rollout sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI).

Sinabi naman ni NKTI Executive Director Rose Marie Liquete na napapanahon na ito dahil marami sa kanila ay higit 6 buwan na mula nang makumpleto ang bakuna.

Base rin aniya sa resulta ng test sa 60 health workers nila, karamihan ay mababa na ang antibodies.

"May kinuhanan kami ng antibody levels na frontliner, mababa ang antibody level. Sila ang nagkakaroon ng impeksyon dahil sila ang frontliner sa COVID. Sila ang tinawag namin ngayon," ani Liquete.

Kung magpapa-booster shot kailangang dalhin ang original na vaccination card at valid ID.

Bakuna ng Pfizer pa lang ang available na booster shots sa nasabing ospital.

Ayon sa guidelines ng National Vaccination Operations Center (NVOC), dapat kumonsulta muna sa doktor ang mga nagkaroon ng adverse reaction matapos mabakunahan ng primary series.

Papayagang maging vaccination site para sa booster shots ang lahat ng health care facility na rehistrado sa COVID-19 Bakuna Center Registry.

Pinagsusumite na rin sila ng listahan ng mga maaaring bigyan ng booster, maging ang preferred brand ng mga ito.

Isinasailalim din ang mga babakunahan sa orientation, health screening at pagpirma ng informed consent. Lahat ay binibigyan din ng isa pang vaccination card.

Inirerekomenda naman ng NVOC na kung vector-based tulad ng AstraZeneca, ibang platform ang ibigay na booster, gaya ng Moderna o kaya Pfizer vaccines.

Hindi naman inirerekomenda ang mga naturukan ng mga bakunang gumamit ng makabagong platform gaya ng Pfizer o Moderna na mabigyan ng booster gamit ang lumang platform tulad ng inactivated virus ng Sinovac.

'PANATAG ANG LOOB'

Malaking ginhawa para sa mga medical frontliner gaya nina Dr. Marjorie Quizzagan at ang medical technician na si Erwin Javier na nabakunahan na ng booster shots.

"Happy. Kasi as a frontliner, ang tagal-tagal na naming gustong magpa-booster, inaantay lang namin kung kelan siya available. Panatag ang loob mo pag nagdu-duty ka. Alam mong mayroon kang proktesyon talaga," ani Quizzagan.

"Nag-positive na rin ako prior to my first dose, malaking bagay din ‘yung nabakunahan after noon. Siyempre iba pa rin ‘yung may booster ka, added protection ka pa rin," ani Javier.

Wala namang naramdamang sintomas ang 76 anyos na anaesthesiologist na si Dr. Jaime Velasquez.

Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque na hindi pa masasabi sa ngayon kung hanggang kailan ang proteksyon ng booster shots.

"Hindi natin masabi kung hanggang kailan ang protection, may mga sinasabi na ang booster dose ay tatagal nang isang taon, pwedeng habambuhay," ani Duque.

May listahan naman ang mga private hospital ng mga health worker na nais magpa-booster shot, ayon sa Private Hospital Workers Alliance of the Philippines (PHWAP).

Maliit na porsiyento lang ng health workers ang hindi pa bakunado, ayon kay PHWAP Spokesperson Donell Siazon, at karamihan naman daw sa mga fully-vaccinated na ay handang magpa-booster shot.

Nakiusap din si Siazon na bilisan ang rollout ng bakuna.

"Ang tingin ho namin dito, bukod dun sa pagbibigay ng third dose sa mga health workers natin para mapagaan lalo 'yung trabaho nila, dapat puspusan na, and second, 'yung restrictions po sana, kinakabahan po kami every time na nakakakita kami ng mga bata sa labas na hindi pa nababakunahan. Nagbibigay ito sa amin ng pangamba, ang worry namin baka po maulit 'yung mga sakripisyo na ginagawa namin before," ani Siazon.

Sinimulan na rin ang bakunahan ng booster shots sa mga medical frontliner sa Makati at Taguig.

Target na mabigyan ng booster shot ang karamihan sa 1.7 milyong healthcare worker sa bansa ngayong Nobyembre.

— May mga ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News