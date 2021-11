MAYNILA—Kinuwestiyon ni Senator Richard Gordon ang ipinatutupad na deployment cap sa mga medical personnel kabilang ang nurses.

Sa plenary deliberation ng budget ng Department of Labor and Employment (DOLE), tinanong ni Gordon kung ano ang basehan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng deployment cap.

Sabi ni Gordon, paglabag ito sa Konstitusyon.

"Bakit natin kailangang i-limit ’iyan. Hindi naman tayo nahihirapan sa Ireland, sa London. Bakit kailangan ilimit ’yan? Hindi ko maintindihan," aniya.

Dagdag ni Gordon, wala namang umanong masama sa pagpapadala ng mga nurse sa ibang bansa dahil nakakatulong naman ito sa ekonomiya.

Paliwanag naman ni Senator Joel Villanueva na siyang nagdedepensa sa budget ng DOLE, inaprubahan ng Inter-Agency Task Force ang deployment cap.

Ginawa ito para masiguro na sapat ang healthcare workers sa bansa.

Exempted naman aniya rito ang mga papunta o galing sa United Kingdom at balik manggagawa.

"The initial deployment cap was 5,000 and it was then increased by another 1,500, so total of 6,500 for 2021. So ngayon, naubos na po ito. Ngayon ’yung request ay pinag-aaralan ngayon. Mayroon din pong about 15,000 healthcare workers who would take their licensure examination," ani Villanueva.

Posible aniya na mapagbigyan ang request na dagdag sa deployment cap ng hanggang 3,000.

Giit naman ni Gordon, ayon sa Professional Regulation Commission na hanggang noong Abril 20, 2021, aabot sa 512,719 ang registered nurses.

Pero ang mga nagtatrabaho sa mga pampubliko at pribadong health facilities ay nasa 165,361 lang.

"Kahit na saan ninyo tignan, pwede tayong mag-deploy. Bakit ayaw natin mag-deploy wala naman tayong problema sa mga nurses? Ang lalaki pa ng sweldo niyan. Laking ginhawa pa sa mga tao. May maiiwan naman sa atin na marami at dapat may programa diyan," ani Gordon.

Sagot naman ni Villanueva: "According to the secretary, they are willing to review and look in it again. It's also the request of Phillippine Nurses Association."

Samantala, pinagsusumite naman ni Gordon ang DOLE ng matrix kaugnay sa status ng mga overseas Filipino worker na nakatakdang umuwi sa bansa.

Sa datos ng DOLE nasa 60,000 OFWs ang pauwi pa ng bansa.

"Why were they being sent home? Did they lose their jobs? Were they maltreated? Did they have problems with their contracts? Give us a matrix so that we can easily identify the problems. We really have to address this problem in a holistic manner," ani Gordon.

Sa kabuuan nasa 785,448 OFWs na ang napauwi sa bansa simula ng pandemya. Paliwanag ni Villanueva, karamihan sa mga umuwing OFW ay nawalan ng trabaho, nag-expire o hindi ni-renew ang kontrata, at ang iba ay minaltrato kaya nagdesisyong umuwi na sa bansa.

