Divisoria Market noong November 2, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nakawala na ang mga Pilipino sa sapilitang pagsusuot ng face shields sa mga pampublikong lugar.

Pero dagdag-problema na ngayon sa plastic waste ang face shield na madalas ay itinatapon na lang kung saan-saan.

Una pa lang, tutol na ang environmental groups sa pagpapasuot ng face shield dahil dagdag lang anila ito sa problema sa polusyon sa bansa.

Bukod pa ito sa face mask at plastic packaging materials na pawang non-biodegradable o hindi nalulusaw.

"There is no way that you can safely process it, and then keep it that will not harm the environment because it will. A typical plastic in a face shield that we are using will last 500 years in the environment," ani Ramon San Pascual, Executive Director ng Healthcare Without Harm - Southeast Asia.

"If there’s a way to make use of it, recycle it, project in school. Find ways to repurpose it or reuse it. Disposing it will just add up more pollution and that is something the government has not thought of," dagdag niya.

Ang ilang taga-Barangay Holy Spirit, gumagawa ng mga palamuti gawa ng mga hindi pa gamit na face shield.

"Nalilibang na ako, natututo pa ako at nakakatulong pa ako sa mga taong gustong matuto. Biyuda na po ako 67 years old. Pinagkakakitaan ko na lang 'yung trabaho ko dito dahil matanda na rin po ako, naglilibang na lang po ako," ani Erlinda Namoco, livelihood trainer sa barangay.

Ang ilan, ginagawa namang bricks o hollow blocks ang mga gamit nang face shield.

"Ang ginagawa doon, 'yung plastic ise-shredder mo 'yun, pag na-shredder na nang pino, meron na ngayon kaunting semento, kaunting buhangin, ganoon din, hahaluin mo, at may hulmahan doon," ani Felicito Valmocena, barangay captain ng Barangay Holy Spirit.

"Paano ba makatulong na makabawas ng basura? Hindi 'yung tapon na lang nang tapon. Dito kahit paano natutulungan mo pa sila na makagawa ng ibang produkto na gawa nga sa basura. Kung libangan mo 'yan, magiging pera pa," dagdag niya.

Ginagamit naman bilang air layering propagation ni Rico Epistola, nagbebenta ng halaman, ang face shields.

"Pinupulot ko na lang sila tapos hinuhugasan tapos ika-cut ko na lang siya tapos 'yun 'yung gagamitin ko sa air layering propagation po ng mga halaman ko po," ani Epistola, na isa ring guro.

"Kasi ang daming nakakalat tapos sabi ko kaysa makita kong nakakalat lang sila mas naisip ko na lang na gamitin sila for propagating po ng mga plant," dagdag niya.

Payo ng National Solid Waste Management Commission na huwag munang itapon ang mga face shield hangga't hindi pa natatapos ang pandemya dahil posibleng kailanganin muli ito.

Pero kung ire-recycle, ligtas naman basta't nasa-sanitize ito.

"If they want to convert into parols, torotot, disinfect lang. Those face shields naman, it’s not coming from hospital. These are not hospital waste. These are technically not infectious," ani NSWMC Vice Chairman Commissioner Crispian Lao.

Hindi naman inirerekomenda ng grupong Greenpeace Philippines ang co-processing methods kung saan ginagawang materyal para sa semento ang mga plastic gaya ng face shield.

"Yung problema dito sa mga facilities na ganito if kinukuha nila 'yung plastic at sinusunog para to replace 'yung coal as fuel sa mga cement kilns, ang nangyayari is para lang itong ini-incinerate or sinusunog mo 'yung plastic. Ang nangyayari is may mga emissions na nare-release. These kinds of toxins have been known, or have been associated with cancer," ani Greenpeace Philippines zero-waste campaigner Marian Ledesma.

Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources, pinapayagan naman ito basta't pasok sa mga pamantayan ng Clean Air Act.

"Kung di natin machecheck 'yung kanilang emission, talagang dangerous 'yan. Kagaya rin kasi 'yan ng mga usok na nanggagaling sa tambutso ng mga sasakyan, matataas 'yung mga carbon niya. If they can show to us na they are complying with our Air Quality Standard, pwede naman di naman siya detrimental to health," ani DENR Undersecretary Jonas Leones.

Nagpaalala rin ang DENR sa mga lokal na pamahalaan na responsibilidad nila ang pagkolekta at tamang pag-dispose ng mga face shield na dapat dumaraan sa mga accredited na ahensiya.

