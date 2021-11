Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Sa unang pagkakataon, kinumpirma ni Lakas-CMD vice presidential aspirant Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na sila na ni Partido Federal standard bearer Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang magkatambal sa Halalan 2022.

"Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan," ani Duterte-Carpio.

Kinumpirma rin ni Marcos ang kanilang tambalan at alyansa para sa isang nagkakaisang liderato.

"Naitawid na namin ang proseso para sa tambalang inaasam-asam ng aming mga taga-suporta," ani Marcos.

POLITICAL EXPERTS MAY HAKA-HAKA

Para kay UP political science professor Aries Arugay, maaaring hindi lang sa 2022 makikita ang lakas ng pagsasanib-pwersa ng ilang maituturing na political dynasty.

"This emerging dynasty cartel between the Marcoses, the Dutertes and possibly the Romualdezes and Arroyos is really a new development. Because we're used to dynasties competing with one another and not really promiscuously sharing power but if this alliance becomes iron-clad, we could be talking beyond 2022, 2028, 2034. That's how cartels work," ani Arugay.

Pero pagkakawatak-watak ng administrasyon ang nakikita ng ilang eksperto, lalo na’t pinatakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang long-time aide niyang si Sen. Christopher "Bong" Go bilang presidente.

"Kung ito'y istratehiya ng administrasyon, sino man ang nag-isip n'yan ay medyo sablay kasi hindi maganda ang naging dating eh, sa totoo lang," tingin ni Edmund Tayao ng Ateneo School of Government.

Tingin ni professor Temy Rivera, walang tiwala si Duterte sa mga Marcos kaya bukod sa pagpapatakbo kay Go, siya mismo, tumatakbo na rin sa pagka-senador.

"Kapag hindi na presidente si Duterte at ang nanalong presidente ay hindi niya fully trusted niya medyo delikado 'yung kalagayan niya dahil unang-una it's almost sure na katakot-takot na legal suits ang haharapin niya kasama na ang ICC (International Criminal Court)," ani Rivera.

— Ulat nina RG Cruz at Mike Navallo, ABS-CBN News