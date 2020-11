Rodriguez LGU may natukoy nang paglilipatan sa mga nakatira sa danger zone

Mga residente ng Kasiglahan Village sa Rodriguez, Rizal kasunod ng pananalasa ng Bagyong Ulysses. Adrian Ayalin, ABS-CBN News

Gamit ang mga pinulot na yero, naitayo muli ni Edison Ruelan ang kanilang bahay sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal matapos ang matinding pagbaha sa lugar dala ng bagyong Ulysses.

May sanggol kasi sina Edison na mahirap isama sa nagsisiksikang evacuees sa Kasiglahan Village Senior High School.

Ang kapatid ni Edison na si Princess at iba nilang kapitbahay ay naglalatag na lang sa gabi sa dating kinatitirikan ng kanilang mga bahay.

"Walang naligtas kaya nanawagan kami kay President Duterte na sana matulungan kami na maayos po dito," ani Princess.

Ayon kay Rodriguez Mayor Tom Hernandez, isasama nila ang mga taga-Kasiglahan sa nauna nang planong pabahay para sa mga taga-Barangay Manggahan.

"Mayroon po kaming lupa, ang munisipyo. Siguro doon po namin sila ilalagay sa Barangay Manggahan," ani Hernandez.

Tabing-ilog din ang planong housing development para sa mahihirap ng Rodriguez pero tataasan umano ito.

Hindi pa masabi ng lokal na pamahalaan kung kailan sisimulan ang proyekto dahil isinantabi ang plano nang magsimula ang COVID-19 pandemic.

"Hindi po kami titigil sa pag-identify ng possible relocation areas if there is any available para po dun sa mga nasalanta," ani Dominic Reambillo, head ng Housing and Peoples Development Office sa Rodriguez.

Dahil tiyak na matatagalan, kailangan muna umanong tulungang magkaroon ng makataong matitirhan ang mga taga-Kasiglahan.

Sa mga balak mag-donate, bukod sa lutong pagkain, mga mahihigaan ang kailangan ng mga taga-Kasiglahan.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News