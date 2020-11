Publiko pinag-iingat sa mga relief donation scam

MAYNILA - Nagbabala ang ilang mga grupo laban sa mga kumakalat na pekeng relief donation drive sa social media.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, huwag dapat agad-agad magbigay ng donasyon at suriin muna ng mabuti ang kanilang pagbibigyan ng cash o in-kind na donasyon. Meron aniyang nanloloko lamang at pinagkakakitaan ang kabutihan ng mga tao na gustong tumulong.

Dagdag pa ng NDRRMC, tiyakin na may proven track record ang bibigyan organisasyon na nasa larangan ng pagbibigay tulong sa mga nasalanta.

Nagbabala rin ang charitable organization na Caritas Manila na mag-ingat sa fake donation drive na humingi ng pera para sa mga biktima ng mga bagyo.

Ang ginagamit din aniya nila na bank account ay hindi personal bank account ng isang indibidwal.

Gayunpaman, tuloy tuloy pa rin ang relief operation ng grupo para sa mga nasalanta ng bagyo.

Ang ABS-CBN Foundation ay tuloy-tuloy rin ang Sagip Kapamilya relief operation para sa mga nasalanta ng bagyo.

