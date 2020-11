PhilHealth, 144 dialysis sessions na ang sasagutin ngayong 2020

MAYNILA — Inihayag ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na 144 dialysis session na ang sasagutin nila para sa mga may sakit sa bato ngayong 2020, mula sa dating 90 session.

Sa anunsiyo, sinabi ng PhilHealth na inaprubahan na ng kanilang Board of Directors ang dagdag na sesyon na maaaring ma-avail hanggang Disyembre 31, 2020.

Sa komputasyon ng PhilHealth, katumbas ito ng libreng gamutin sa buong taon.

"Alam natin na ’yung 90-session limit ng PhilHealth... ay nananatili na kulang pa rin. Kaya nga itong paggagawad ng up to 144 sessions sa taong ito, napakalaking tulong po ito," ani PhilHealth Spokesperson Rey Baleña.

PhilHealth Board approved on November 11 continuing coverage of hemodialysis sessions beyond 90-session limit to maximum 144 sessions which can be availed of until Dec 31, 2020. — PhilHealth (@teamphilhealth) November 16, 2020

Nagpapasalamat naman ang mga dialysis patient. Pero kung tutuusin, kulang pa rin daw ang 144.

"Ang kuwento po namin bilang grupo, matagal na po naming ipinaglalaban din, 156 po talaga to cover 'yong buong taon," sabi ni Jimmy Gran, administrator ng Dialysis PH Support Group Inc.

Sana rin daw ay pabilisin ng PhilHealth ang pagbabayad sa mga dialysis center para hindi naiipit ang mga pasyente kapag kinakapos na ang pagamutan.

"Ang dami pong mga pasyente ngayon na naghihinagpis, umiiyak dahil wala nang pang-dialysis, nagi-skip ilang linggo na," ani Gran.

"'Pag na-skip kami ng dialysis, bukod sa komplikasyon, may kalalagyan po kami. Puwede kaming mamatay in a matter of 2 weeks, 3 weeks, a day," dagdag niya.

Samantala, sinabi ng Malacañang na nakikipag-ugnayan din ang PhilHealth sa Philippine Charity Sweepstakes Office para mabigyan pa ng P10,000 financial assistance ang mga dialysis patient ngayong may pandemya.

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, nasa higit P12,000 ang gastos sa dialysis kada linggo.

"We will again study how will it go next year. But definitely, there is no way to go but retain or expand. We cannot regress," ani Baleña.

Wala pang kongkretong plano sa dialysis coverage ng PhilHealth sa susunod na taon, pero posible umanong manatili o mapalawig ang 144 sessions.

Inimbestigahan ngayong taong ito ng mga mambabatas at ibang sangay ng pamahalaan ang PhilHealth dahil sa umano'y korupsyon sa gitna ng pandemyang kinakaharap ng bansa.

RELATED VIDEO:

