P430,000 halaga ng 'shabu', nasabat sa Pampanga; 3 arestado

Arestado ang 3 suspek sa isinagawang entrapment operation sa Barangay San Jose sa City of San Fernando sa Pampanga Lunes ng tanghali.

Nabili sa suspek na si alyas "Nafs" ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P1,000.

Ayon sa pulisya, matagal na nilang sinusundan ang kilos ng suspek na itinuturing na isang high-value individual.

Ayon kay Police Major Louie Gonzaga, dati nang nakulong ang suspek sa kasong may kaugnayan rin sa ilegal na droga.

"Nakulong narin siya before, with a similar case drug offense, she was incarcerated for four years, kaya lang nung makalabas hindi pa rin nagbago tumuloy pa rin dun sa trabaho nila, ito na-monitor namin na hindi pa tumigil, in fact lalo pang lumakas," aniya.

Bukod kay alyas Nafs, arestado rin ang dalawang lalaking kasama niya.

Sa body search sa 3 suspek, nakuha pa ang 8 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na nasa 63 gramo at may street value na hindi bababa sa P430,000.

Dagdag pa ni Gonzaga, nagmumula sa Metro Manila ang mga suspek at umaabot sa Bulacan at Tarlac.

Tinitingnan rin umano ang posibilidad na parte ng mas malaking sindikato ang mga suspek.

Haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 3 suspek.

- ulat ni Gracie Rutao