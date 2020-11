Mga watershed dapat maalagaan: DENR

A resident of Provident village in Marikina uses a big pail for boat to collect salvageable materials from the flood after typhoon Ulysses swept thru Luzon on Thursday, November 12, 2020. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

MAYNILA - Regular umanong nagsasagawa ng dredging operations ang Department of Public Works and Highways sa mga ilog pero mawawalan ito ng saysay kung hindi nabibigyan ng solusyon ang problema sa upstream.



“Kaya lang, habang dine-dredge kung ‘di naman ma-address yung pinanggalingan ng silt sa upstream talagang kahit anong linis mo dyan sa river bed natin, river system natin talagang babagsak din silt dyan,” pahayag ni Environment Undersecretary Jonas Leones.

Marami umano ang pwedeng gawin tulad ng dredging at pagpapalawak sa ilog, pero kailagan din masolusyunan muna ang problema sa upstream.

“Pagka watershed natin ‘di maganda ang vegetation, ang tendency n’yan talagang pagbagsak dyan ng tubig raragasa unlike pag well vegetated and maintained yung area, it serves like a sponge na ina-absorb niya, inistore niya so dahan-dahan pagbagsak ng tubig,” sabi ni Leones.

Kritikal ang papel ng watershed tulad ng Marikina Watershed dahil doon nagde-drain ang tubig. Bahagi din ang Marikina Watershed ng Sierra Madre Mountain Range.

Patuloy pa rin ang greening projects sa lugar na unang nasimulan taong 2011.

“Ang reality dyan, pagnagtatanim tayo sa taas, very remote yung areas, nagkakaroon tayo ng problema sa pagmomonitor, pag maintain and protect dahil malalayo, yung survival natin mababa,” sabi niya.

Kailangang mag-isip ng istratihiya kung paano mapapahaba pa ang survival rate ng mga itinatanim doon sa itaas.

“Yung watershed naman kailangan nating taniman yan. Dapat kombinasyon dyan greening at dapat may engineering intervention din na dapat gawin because of the climate change, hindi na normal pagbagsak ng ulan,” sabi niya.

Idineklara bilang protected area ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape sa Rizal sa ilalim ng Proclamation 296 taong 2001. Sa kabila ito, nagpatuloy pa rin ang land grabbing, illegal logging at quarrying sa area.

Isa ang lungsod ng Marikina sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha kamakailan na dala ng mga ulan ng bagyong Ulysses kaya’t hiling ng alkalde nito na irehabilitate ang watershed.

Ang Cagayan River naman ay hindi gaanong nakalbo, ayon kay Leones dahil 70 percent ng vegetation nito ay sa Sierra Madre.

“Kaya nga lang talaga, dahil sa sunod-sunod na bagyong bumababa dyan talagang na-saturate yung lupa, bumaba sa watershed, at the same time, bumaba sa Magat naipon doon so nagkasabay-sabay yung tubig at saka sa dam,” sabi niya.

Nalubog din sa mabilis na pagtaas ng tubig baha ang malaking bahagi ng mga lalawigan ng Cagayan at Isabela.

Hindi lang aniya illegal logging ang problema doon. Isa aniyang kritikal na nangyayari doon ay ang conversion forest land sa agriculture land.

“May mga communities tayo sa taas ang gingawa nagkakaingin na, they are converting the forest land into agricultural land they are planting cash crops sa mga sloping areas. Yun ang iniiwasan natin ngayon,” sabi niya.

Dapat aniya na mabigyan ng ibang livelihood ang mga komunidad para sa halip na cash crops, merong silang maitatanim na perennial crops.

“Sa lakas ng ulan plus may mga disturbance sa vegetation nagkaroon ng siltation sa area,” sabi niya.

Samantala, titingnan din ng DENR ang mga quarrying permits na inisyu ng lokal na pamahalaan kung ang mga ito ay nailagay sa mga lugar na hindi naman stable.

Paliwanag niya, ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng permit kung ang quarrying operations ay mababa sa limang ektarya.

“Yun ang tinitingnan natin ngayon baka may na isyu ang lokal na pamahalaan doon sa mga areas na hindi naman stable. Yun ang ina-assess natin. Dapat pag nag quarry operations at mining dapat sa mga areas na identified lang ng DENR para ma ensure lang yung safety at less hazard,” dagdag niya.

Mayroon naman geohazard map ang DENR sa mga landslide-prone areas na ibigay sa LGUs para maging basehan nila.

May ginawa rin aniya sila kasama ang Mines and Geosciences Bureau ng listahan ng flood-prone areas ng kada barangay.

“Hopefully, ang mga local government makipag-coordindate sa DENR para ma-interpret namin kung ano yung mga data na nasa amin,” saad niya.