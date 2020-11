Mga walang RFID na dadaan sa mga expressway, hindi muna pagmumultahin simula Dec. 1

Pila ng mga sasakyang kumukuha ng RFID sticker sa may Manila-Cavite Expressway noong Oktubre 25, 2020. ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi muna pagmumultahin simula December 1 ang mga sasakyang daraan sa mga expressways na walang RFID.

Ito ang sinabi ng Department of Transportation sa pagdinig ng Senado sa kanilang budget para sa 2021.

Sa pagtatanong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa kinatawan ng DOTR na dumalo sa pagdinig, kinumpirma ng ahensya na "ngayong Pasko" ay wala munang sisingiling multa.

"There will be a penalty but they will not implement. I hope they will not implement this Christmas time kasi Pasko na eh. Hindi daw sila mag-i-implement ngayong Pasko," Zubiri said.

Sinabi naman in Sen. Grace Poe, na siyang nagdedepensa sa budget ng DOTR, na sa June 2021 pa posibleng maging seamless ang interoperability ng dalawang provider ng RFID sa major expressway sa Luzon.

Mag-uusap pa lang daw kasi ang MVP at San Miguel groups para sa seamless interoperability.

Iginiit rin ng mga senador na hindi dapat mawala ang cash transaction sa mga toll booth dahil sa posibilidad na masira o magka-aberya ang mga cashless booth.

