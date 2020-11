Mga evacuee sa Calumpit, nangangailangan ng tulong

MAYNILA - Posibleng tumagal nang hanggang 3 araw o higit pa ang pamamalagi ng mga evacuee sa F. Mendoza Memorial Elementary School sa Poblacion, Calumpit, Bulacan.

Dito lumikas ang nasa 200 pamilya mula sa Bgy. Sapang Bayan, na isa sa matitinding binaha dahil sa Bagyong Ulysses.

Abot ng dibdib at minsan lagpas-tao ang baha sa lugar na katabi ng ilog.

Pero tuloy pa rin sa pagtrabaho ang ilang residente na umakyat na lang sa 2nd floor ng kanilang mga bahay.

Sa evacuation center, sumilong din ang ilang pamilya mula sa Poblacion, Sucol, at Calizon.

Ayon sa barangay social worker na si Melody Ibera, mas marami pa sana ang nailikas dito pero hindi magagamit ang ilang mga kuwarto dahil pinaglagakan ng mga module para sa distance learning.

44 y/o Perlita Ramos's home in Sapang Bayan, Calumpit was wrecked by #UlyssesPH. Now her family is scraping for money to fund her twice-a-week dialysis costing P3000 per session. pic.twitter.com/aoqLwwR8Hc