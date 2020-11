COVID-19 isolation facility na gawa sa container vans, binuksan sa Las Piñas

MAYNILA - Sa gitna ng responde sa epekto ng sunod-sunod na bagyo patuloy din ang pagbukas ng mga pasilidad sa pagsugpo sa COVID-19.

Dinagdagan ang isolation center ng mga suspected at kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Las Piñas City.

Pinasinayaan nitong Lunes ang bagong isolation facility na tinawag na LIGTAS 3 sa dating bakanteng lote ng gusali sa Bgy. Almanza Dos.

An additional COVID-19 isolation facility for 96 patients was opened in Las Piñas City. The LIGTAS-3 center was built from converted container vans donated by the DPWH.



