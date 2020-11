Bakuna kontra COVID-19 ng Moderna maaaring i-mass produce sa Disyembre

Inihayag ng Moderna Inc, isang US-based pharmaceutical company, na 94.5 porsiyentong epektibo ang kanilang bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19). Dado Ruvic, Reuters/Illustration/File Photo

MAYNILA - Inihayag ng Moderna Inc, isang US-based pharmaceutical company na 94.5 porsiyentong epektibo ang kanilang bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Batay ito sa pagsusuri ng Independent Data Safety Monitoring Board sa 95 kumpirmadong kaso ng coronavirus.

Ayon kay Stephanie Bancel, chief executive officer ng Moderna, inaasahan na pagdating ng Disyembre ay magsisimula sila sa mass production ng bakuna, kung aaprubahan ng Food and Drug Administration.

"We anticipate to be able to ship, up to 20 million of those 100 million before the end of the year. Assuming we get the green light from the FDA, I will say, sometime in December," ani Bancel.

Nagawa ng Moderna ang anunsiyo matapos ang pagbida ng isa pang US company na Pfizer na higit 90 porsiyentong epektibo ang kanilang bakuna - na nasa phase 3 na. Ito ang huling bahagi kung saan binibigay ang bakuna sa libo-libong volunteers bago simulan ang mass production at distribution.

Ikinatuwa ng health experts kasama ang World Health Organization ang resulta ng pagsusuri ng Moderna, pero kailangan nila ng mas maraming data tungkol sa vaccine, ayon sa chief scientist na si Dr. Soumya Swaminathan.

"We need to wait and see what the final efficacy and the safety profile of this vaccine will be when the whole data is analyzed, after they reach their primary endpoint and also have enough follow up of at least two months of half the trial participants for the side effects," aniya.

Sa tala ng WHO, hindi bababa sa 100 bakuna kontra sa COVID-19 ang kasalukuyang under development. Ang 10 dito, nasa phase 3 na.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News