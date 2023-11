PNP tells cops: Follow traffic rules

CAMP CRAME — Philippine National Police spokesperson Police Col. Jean Fajardo on Thursday said the PNP has released a directive reminding police personnel to obey traffic rules and regulations.

In a press briefing in Camp Crame, Fajardo was asked about violators on the EDSA bus lane.

“Naglabas na ng directive ang PNP diyan, reminding lahat ng kapulisan na dapat bilang miyembro ng PNP ay dapat kami ang unang sumusunod sa mga traffic rules and regulations, except na kung kayo ay nasa official business at gamit yung mga authorized na mga sasakyan ng PNP ay dapat hindi dumadaan sa bus lane. At doon sa mga pulis na nahuli ng MMDA ay nakipag-coordinate na ang PNP sa MMDA para makuha yung mga pangalan ng mga pulis, at maliban doon sa mga fines na kailangan nilang bayaran as penalty doon sa kanilang pagdaan sa bus carousel ay may haharapin pa rin silang admin case dito sa PNP," Fajardo said.

Fajardo said those who use special plates also violate the law, especially those who are non-members of the PNP.

“Malinaw yung paggamit ng mga special and commemorative plates pursuant sa RA 4136 ay meron pong limitation yan. If I am not mistaken parang isang taon lang yung effectivity niyan except doon sa mga miyembro ng Congress na may tatlong taon silang term. So kung hindi na sila miyembro ay dapat hindi na nila ito ginagamit," she also said.

Fajardo added they are awaiting figures from MMDA on EDSA bus lane violators.

"Hinihintay pa natin yung response ng MMDA at kausap ko na rin yung HPG at nakikipag-ugnayan sila kasi yung unang ibinigay na listahan sa kanila is lahat ng mga nahuli. So hindi naka-specify doon kung ito yung mga pulis so antayin natin yung official communication ng MMDA dahil sila naman yung nagbigay ng commitment na ibibigay yung mga pangalan," she said.