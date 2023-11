Inirekomenda ngayong Huwebes ng isang commuter group ang pagkakaroon ng hand-held metal detector sa mga bus na may drop-off at pick-up point kasunod ng nangyaring pamamaril sa Nueva Ecija.

Ayon kay National Center for Commuter Safety and Protection Inc. Chairperson Elvira Medina, kapag hindi na sa terminal sumasakay ang pasahero ay hindi na sila sumasailalim sa security inspection.

"'Yong nag-pick and drop, kailangan may metal detector na hand-carry, 'yong hand-held metal detector at kailangan mag-training din sila," sabi ni Medina.

Kinondena rin ng grupo ni Medina ang lantarang pamamaril ng hindi pa nakikilalang salarin sa mag-live-in partner sa loob ng pampasaherong bus sa Carranglan, Nueva Ecija noong Miyerkoles.

Mahalaga rin aniyang sa designated bus stop na lang nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero, kung saan dapat may CCTV camera din. Dapat din umanong matiyak na may CCTV camera pati ang mga metro bus.

Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, na isa sa mga pangunahing bus terminal sa Metro Manila, mas paiigtingin umano ang seguridad kasunod ng krimen.

"Ngayon pa lang humihingi na tayo ng paumanhin sa ating magiging pasahero kasi kapag mahigpit ang seguridad, magkakaroon ng kaunting pagkaantala, kaunting paghihintay, sana maunawaan nila," ani PITX corporate affairs head Jason Salvador.

Sa ngayon, mahigpit na rin naman ang seguridad sa PITX para maiwasan ang mga insidente. Halimbawa'y pagpasok pa lang ng terminal ay iniinspeksiyon ang mga bagahe at mayroon ding mga bomb-sniffing dog.