Dalawa patay sa pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija

MAYNILA -- Dalawa ang patay sa pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus bandang tanghali nitong Miyerkoles.



Ayon kay Police Chief Master Sergeant Vincent Castañeda ng Caranglan police, ang mga biktima ay mag-live in partner na galing Cauayan City, Isabela, habang ang mga salarin ay dalawang lalaking sumakay naman sa Bayombong, Nueva Vizcaya.



Ayon sa paunang imbestigasyon, binabaybay ng bus ang national highway sa bahagi ng Barangay Minuli, Caranglan nang pumunta ang dalawang lalaki sa harapang bahagi bus.



Pagtapat sa mga biktima na magkatabing nakaupo sa unahan ay doon na bumunot ng baril saka nagpaputok ang mga salarin.



Agad na nasawi ang mga biktima.



“Fatal lahat ang tama sa ulo at leeg. Nagtamo ng tatlong tama ng bala ‘yung babae, apat naman dun sa lalaki,” sabi ni Castañeda.



Pinausad pa ng ilang metro ang bus bago bumaba ang mga salarin saka tumakas.



“Dalawa ang suspek, ‘yung isa naka-camouflage at ‘yung isang naka-facemask. May lead na tayo, pero di pa natin pwedeng ilabas,” ani Castañeda.



Narekober sa loob ng bus ang dalawang tingga at pitong basyo ng bala ng kalibre 45. na baril.



Hawak na rin ng pulisya ang dashcam video ng pangyayari habang patuloy ang hot pursuit operation sa dalawang salarin.

- ulat ni Harris Julio