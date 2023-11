Pumanaw sa ospital ang bagong halal na barangay kagawad na si Jay Glen Dela Rama, 46, sa Barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte Martes ng umaga.



Sa kuha ng CCTV, makikitang abala ang biktima, na ayon sa pulisya, ay nakikipag-usap sa mga sales agent noong panahong iyon sa loob ng kanyang mini mart.



Bigla na lamang pumasok ang isang gunman at binaril si Dela Rama. Gumulong pa siya sa cashier counter at bumagsak na may tama sa tiyan.



Ibinahagi ng San Isidro Police ang mga kuha mula sa CCTV ng suspek na responsable sa pamamaril sa biktima.



Ayon sa San Isidro Police, ang gunman ay may taas na 5 feet, medium build ang pangangatawan, nakasuot ng asul na jacket, naka-sumbrero, pantalon, at sling bag.



Ayon kay Police Major Raul Lucas, hepe ng San Isidro Municipal Police Station, sabi ng pamilya na maaaring politically-motivated ang krimen, pero tinitingnan din nila ang iba pang anggulo sa motibo sa krimen.



Dagdag ni Lucas, dalawang araw bago ang krimen, nakausap pa ng kanilang pulis ang biktima para sa election assessment, at sinabi nito na wala naman siyang natanggap na death threat.



Inirekomenda na ng San Isidro Police sa Police Regional Office XI na magbuo ng special investigation task group para sa mas mabilis na paglutas ng krimen.



Noong nakaraang linggo, patay naman sa pamamaril ang newly elected barangay chairman na si Paul Saquian sa Panabo City, Davao del Norte.



Inilabas na ng mga awtoridad ang computerized facial composite ng dalawang pumatay sa barangay chairman.

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.