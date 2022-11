MAYNILA—Inisa-isa ni Sen. Raffy Tulfo sa isang Senate hearing nitong Martes ang ilan sa mga reklamong natanggap umano niya kaugnay ng umano’y mga katiwalian sa pamunuan ng National Labor Relations Commission.

Ang NLRC ay isa lang sa maraming attached agency ng Department of Labor and Employment na humihirit ng mahigit P49.223 bilyon na pondo para sa susunod na taon.

Nasa hearing sina Labor Secretary Bienvenido Laguesma at iba pang mga opisyal ng DOLE pero hindi nakadalo si NLRC Chairman Gerardo Benjamin Nograles, na ayon kay Sen. Loren Legarda, ay nagluluksa pa matapos mamatayan ng kaanak.

Si Legarda ang sponsor ng panukalang 2023 budget ng Labor Department.

Aminado si Tulfo na nag-init ang kanyang ulo at na-high blood sa dami ng natatanggap na reklamo laban sa NLRC dahil sa mga hindi natatanggap na benepisyo kahit pa naipanalo na ang kanilang kaso dito.

Dismayado si Tulfo dahil mahigit 20 taon na aniya sa puwesto si Nograles bilang NLRC Chairman subalit hindi pa rin nasosolusyunan ang palaging reklamo na hindi natatanggap na pera o claims mula sa naipanalong kaso ng mga manggagawa laban sa kanilang employer na idinaan sa nasabing ahensiya.

“I got several complainants who came to my (radio) program and they were complaining after waiting for 10 years na nanalo na po sila sa NLRC. Nagkamatay na po 'yung kanilang kasamahan, hindi pa rin po nila nakukuha ' yung kanilang pera … Bakit po hindi nagagawan ng paraaan 'yan? Bakit matapos maipanalo 'yung kaso sa NLRC, hindi natitikman 'yung kanilang pinanalunang pera?" tanong ni Tulfo.

Aniya, napapanahon nang gumawa ng paraan ang NLRC at DOLE para hindi na maulit ang ganitong sobrang tagal nang pagkaantala ng claims ng benepisyo sa NLRC mula sa mga naipanalong kaso sa naturang ahensiya.

Bagama't wala si Nograles sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Legarda na handa ang NLRC na tanggapin ang listahan ng mga reklamo ni Tulfo para mapabilis ang paglalabas ng claims ng mga nagrereklamong mga listeners at constituents nito.

Ayon sa mga kinatawan ng NLRC na present sa hearing, may “bonds” naman ang mga inirereklamong kumpanya sa NLRC at naibibigay anila ito sa mga nananalong complainants. Pero sabi ni Tulfo, hindi ito nangyayari at talagang sobrang tagal ng proseso dito.

“Masakit sa akin na 'yung manggagawa na sila ay naapi na, sinipa sa trabaho for no reason, illegal dismissal and then they went to NLRC hoping they can get justice … They were forsaken, kung minsan abono pa sila pagdating sa pamasahe, accommodation and yet at the end of the day, wala silang masisingil. Ang pinakamasakit, namatay na po sila, wala pa ring natitikman ng perang napanalunan nila," giit niya.

"Dapat yung bond na ipo-post or 'yung escrow - it should be equal to the amount of the claim … Hindi 'yung barya-barya lang ... Parang lokohan ‘to. Parang binobobo n'yo po ang taong bayan, parang binobobo ‘nyo po ang manggagawang Pilipino,” ani Tulfo.

PROGRAMANG TUPAD NG DOLE

Kinuwestiyon din ni Tulfo ang implementasyon ng programang TUPAD ng DOLE o Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD).

Aniya, bakit napakabilis na inaaprubahan ng mga mambabatas kahit pa sa lower House ang pagtaas ng pondo para sa programang ito ng DOLE.

Sabi ni Tulfo, mula sa dating P14.8 bilyon na pondo para sa TUPAD program, mabilis itong sinasang-ayunan ng mga mambabatas na maitaas sa mahigit P20.6 bilyon, hindi gaya sa ibang mga programa ng ibang ahensiya ng pamahalan na dumadaan sa butas ng karayom.

Pero paliwanag ni Legarda, malaking tulong kasi ang TUPAD program sa mga walang trabaho lalo na noong tumama ang pandemiyang dala ng COVID-19.

“Ito po ay cash for work, meron mga gusto ng extra na pagkakakitaan. At sa tingin ko po ay mahirap ang corruption dito dahil diretso po ito sa ating mga benepisyaryo. Anlaking tulong ... Sa mga magsasaka, sila po ay kikita sa minimum wage na 10 hanggang 20 araw. malaking bagay po,” ani Legarda.

Ang suhestiyon ni Tulfo, huwag nang idaan sa kahit kaninong pulitiko ang pondo para dito.

Sabi ni Legarda, hindi naman talaga dapat idinadaan sa mga pulitiko ang pondo para sa TUPAD program.

Pero sabi ni Tulfo, hindi ito totoo dahil maraming mga pulitiko ang ginagamit ang TUPAD program para magpakilala sa kanilang mga constituents kung saan pinipili lang ang mga napapasama sa nasabing prograrama.

“Ang nangyari po kasi dina-download sa mga pulitiko. Sometimes ito po 'yung mga campaign manager, kasambahay, bodyguards, 'yun po ang tumatanggap ng TUPAD pagdating ng bigayan ng pera. 'Yung pulitiko nandoon sa harap, at 'yung DOLE nandoon sa likod. Dapat ang magbibigay niyan DOLE, it is not the politicians,” aniya.

Nilinaw naman ni Tulfo na hindi siya kontra sa mismong programa ng DOLE kung hindi sa paraan lang ng pamamahagi nito sa mga benepisyaryo.

Nagkasundo sina Legarda at Tulfo na gagawa ng espesyal na probisyon sa implementasyon ng TUPAD program na dapat ay malinaw na ang DOLE ang mamamahagi ng pera mula dito at hindi ang mga pulitiko.

“Itong TUPAD makakatulong po ito, not only para magkaroon ng pera 'yung mga walang trabaho, kun'di para sa ekonomiya ... E siyempre gagastusin po nila yan,” ani Tulfo.

Samantala, nais din ni Tulfo na maging mas transparent ang DOLE sa mga reklamong idinudulog sa ahensiya laban sa mga mapang-abusong employer.

Ninais na buksan sa mga manggagawa ang pagdinig sa bawat labor case sa DOLE at hindi lang umano dapat mga abogado ng mga inirereklamong kumpanya ang humaharap sa mediation process.

Pero sabi ni Legarda, nasa ilalim ng Labor Code na dapat ay confidential ang pagdinig sa mga ganitong labor dispute.

Mungkahi naman ni Tulfo, maging parehas sana ang representasyon ng employer at ng mga nagrereklamong empleyado sa harap ng DOLE sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga abogado mula sa Public Attorney’s Office na kakatawan sa mga complainant.