MAYNILA - Mas paiigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang mga operasyon ngayong Kapaskuhan.

Sa isang pahayag ngayong Miyerkoles, sinabi ng MMDA na palalawigin nila ang duty ng kanilang mga traffic enforcer bilang paghahanda sa pag-extend ng mall hours sa Metro Manila.

Inutos rin ni MMDA Acting Chairman Don Artes na iwasan ng mga enforcer ang pagkukumpulan at paggamit ng cellphone habang naka-duty.

Mas bibigyang-prayoridad ngayon umano ang paga-ayos ng daloy ng trapiko.

"Our primary duty and priority is to manage traffic first before apprehending erring motorists. We don’t allow the practice of waiting for motorists to violate traffic rules before flagging them down," ani Artes.

Dagdag pa niya: “However, to avoid impeded traffic flow, minor violations like swerving could be exempted on a case-to-case basis except for distracted driving and number coding."

Iniutos ng MMDA sa mga road contractor na maglagay ng steel plate cover sa mga excavation para madaanan ng mga motorista.

Matatandaang sinuspinde ang road diggings ngayong Kapaskuhan lalo't lumuwag ang mga pandemic restriction at inaasahang lalabas ang mga tao para mamili.

