MAYNILA — Ipinalilinaw ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva nitong Miyerkoles kung ilan ang mga reclamation projects sa bansa.

Sa plenary deliberation sa budget ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), sinabi ni Villanueva na base sa kaniyang nabasa ay aabot sa 187 ang kabuuang reclamation projects sa bansa taliwas sa unang nabanggit sa Senado na 21 lamang.

Sabi ni Sen. Cynthia Villar, na siyang nagdepensa sa budget ng DENR, sa Manila lamang ay may 19 na reclamation projects.

"Outside, dalawa sa Cebu, dalawa (sa) Samar. Wala yung data from the regions," ani Villar.

Kaya ipinasusumite sa DENR ang kabuuang bilang ng reclamation projects sa buong bansa.

"My husband will say hindi lang nag-Chinese invasion sa West Philippine Sea, nag-Chinese invasion din sa Manila bay dahil sa dami ng reclamation sa Manila bay," ani Villar.

Lumusot sa plenaryo ng Senado ang panukalang budget ng DENR.

