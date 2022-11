Comelec lumagda ng kasunduan para sa Election Summit 2023

MAYNILA — Lumagda sa isang kasunduan ang Commission on Elections (Comelec) at iba't ibang stakeholder sa halalan para sa pagdaraos ng Election Summit sa 2023.

Sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM sa Intramuros, Maynila isinagawa ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Comelec, poll watchdogs at iba-ibang civil society at non-government organizations na naglalayong mapagbuti pa ang pagdaraos ng halalan sa bansa.

“Nakipagkapit-bisig tayo sa lahat ng civil society organizations pati sa citizens group na gustong magkaroon ng isang malusog na demokrasya, maayos, malinis na halalan sa ating bansa. Importante na yun ang pundasyon natin. Kinikilala ng Comelec na ang pakakaroon ng halalan sa bansa ay hindi lamang isang obligasyon ng Comelec, ito’y dapat obligasyon din ng bawat isa sa atin,” sabi ni Comelec chair George Garcia.

Ayon kay Garcia, makasaysayan ang MOA na ito kasama ang napakaraming mga organisasyon dahil kauna-unahan aniya itong mangyayari sa bansa sa susunod na taon.

Pamumunuan ang Election Summit 2023 ni Comelec commissioner Nelson Celis.

Ayon kina Garcia at Celis, “minimal” lang ang magiging gastos ng Comelec sa pagdaraos ng tatlong araw na Election Summit.

Sabi pa ni Celis, maging ang pinagdausan ng MOA signing na PLM ay wala ding gastos ang Comelec.

Dagdag pa ng dalawang Comelec officials, magiging bukas din sa publiko ang Election Summit para maging mas transparent ang kabuuang proseso nito para sa lahat.

“Alam ‘nyo naman po na ang atin pong guiding principle sa Commission on Election ay transparency. Sa ating mga kababayan, kung gusto po ninyong maging maayos ang halalan, kailangan may pakialam kayo sa lahat ng ginagawa namin sa Comelec. Ito po’y tungkulin ng bawat isa sa atin. Itong mga ganitong inisyatibo ng Comelec ay pamamaraan para kami ay makapakinig, at the same time kayo’y makapagbigay ng inyong mga adhikain at saloobin,” ani Garcia.

Anuman ang magiging rekomendasyon na mabubuo mula sa Election Summit 2023, ayon kay Garcia, ay gagamiting basehan sa mga susunod na aksyon o hakbang ng Comelec sa pagdaraos ng halalan sa 2025, 2028 at sa mga susunod pang eleksyon.

Kasama sa mga lumagda sa MOA sa PLM ang National Movement for Free Elections o NAMFREL, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, Legal Network for Truthful Elections o LENTE, at iba't iba pang poll watchdogs at civil society organizations.

Sa mensahe ni PLM President Prof. Emmanuel Leyco, sinabi nitong ang hamon ngayon para sa pagpapanatili ng demokrasya sa bansa at ang aktibong pakikibahagi ng mga botante sa kabuuang proseso ng halalan.

“The electoral process should not be limited to the voters coming to the polls. But more importantly, their participation should be engaged from the very beginning… from the formulation of platforms, selection of candidates to actual registration of the candidates, the campaign, the voting and finally the election and counting of votes. I believe that the biggest challenge of our democracy today is the meaningful participation of our people in every step of the electoral process and resist from the merely performing their role as spectators,” sabi ni Leyco.

Nangako si Leyco na magiging bukas ang PLM sa mga susunod pang pagdaraos ng mga aktibidad ng Comelec kaugnay ng Election Summit 2023.

Bagamat wala pang eksatong petsa at lokasyon ng gagawing Election Summit, ayon sa Comelec, plano itong gawin sa huling linggo ng Enero 2023.

