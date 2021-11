Watch more on iWantTFC

Isa ang Marcela T. Mabanta National High School sa Kauswagan, Lanao del Norte sa halos 100 paaralang nagbukas noong Lunes para sa unang araw ng pilot face-to-face classes sa bansa.

Limitado ang pakikihalubilo sa mga kaklase ngayon pero masaya pa rin ang Grade 12 student na si Jelou Credo na makabalik sa classroom.

Ayon kay Credo, nalulungkot naman siya sa mga kaklaseng hindi napiling pumasok, lalo na ang mga nahihirapan sa distance learning.

Ramdam naman umano ng guro na si May Princess Gaspar ang kasiyahan ng kaniyang mga estudyanteng nagbalik-eskuwela sa Burgos Elementary School, isang indigenous people school sa Botolan, Zambales.

Para kay Education Secretary Leonor Briones, lubos na naging matagumpay ang simula ng pilot face-to-face classes.

Nasa 97 pampublikong paaralan ang nagbukas habang higit 6,000 bata ang nakaranas ng in-person classes sa harap ng pandemya.

"We're very very happy and very pleased and excited that things have worked out so well," ani Briones sa isang press conference ngayong Martes.

"We are looking forward to the expansion of the program ."

Ayon sa DepEd, patungo na talaga ang face-to-face classes sa expansion o pagdaragdag ng mas marami pang paaralang magbubukas mula sa iba't ibang rehiyon.

"One of the challenges of course... is accurate assessment of the experience itself," ani Briones.

"Kasi, true we have contingency plans, we have laid down everything to the last detail... but the actual implementation is different," dagdag niya.

Sa Zambales, 3 paaralan ang ipinagpaliban muna ang pagbubukas matapos magpositibo sa COVID-19 antigen test ang ilang guro.

Pero ayon kay Briones, maaari nang pumasok ang mga naturang guro matapos magnegatibo sa confirmatory test at pinayagan na ang mga paaralang magbukas sa Miyerkoles.

Samantala, naghahanda na rin ang 20 pribadong paaralan sa pagsisimula ng pilot face-to-face classes nila sa Lunes, Nobyembre 22.

"The regional offices and the division offices have conducted an ocular inspection about the readiness of these schools," ani DepEd Director Joyce Andaya.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News