May suot na face mask at face shield ang mga nagdadasal sa Our Lady of Remedies Parish, Malate, Manila noong Nobyembre 8. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Puwede nang hindi magsuot ng face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa, kabilang ang Metro Manila, sabi ng pamahalaan Lunes ng gabi.

Nagbaba na rin ng panuntunan at ilang paglilinaw ang ilang sektor gaya ng transportasyon. Hati rin ang ilang mga konsumer at mga commuter sa regulasyon.

Sa public address noong Lunes ng gabi, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na magiging mandatory ang pagsusuot ng face shield at boluntaryo na lang ito sa mga lugar na nasa ilalim ng COVID Alert Level 3, Alert Level 2, at Alert Level 1.

Obligado naman ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 5, granular lockdown, o enhanced community quarantine.

Kung nasa Alert Level 4 at ibang natitirang quarantine classifications, nakasalalay sa mga lokal na pamahalaan at mga pribadong establisimyento ang desisyon tungkol sa pagsuot ng face shield.

Pinasusuot pa rin ang face shield sa mga ospital, medical, at quarantine facilities, bukod sa paggamit nito ng mga health care worker.

Sabi ni Duterte na isinaalang-alang nila ang reklamo sa hirap ng paggamit ng face shield. Pero aniya, hindi pa rin ito hudyat na sunod nang aalisin ang face masks.

“Maraming nagrereklamo.. Ang desisyon ko is, OK, tanggalin na ninyo ‘yong mga… shield. You dispense with the shield, but not the mask. ‘Yong mask will forever remain and it will be part of our day-to-day safety measure kasi matagal pa itong virus na sa hangin lang," ani Duterte.

Matatandaang marami ang pumalag sa mandatory na pagpapasuot ng face shield dahil bukod sa dagdag-gastos ay may pangamba ring mas nakasasagap pa ito ng coronavirus na siyang sanhi ng COVID-19.

Sa pag-arangkada ng binagong polisiya, maraming pasahero sa EDSA Bus Carousel ang naka-face shield pa rin.

Hindi pa raw kasi nabalitaang hindi na mandatory ang paggamit nito.

Ang iba naman, sinabing nakasanayan nang mag-face shield lalo na kung nasa pampublikong sasakyan.

Sa isang pahayag ngayong Martes, nilinaw ng Department of Transportation na maging sa mga pampublikong transportasyon sa mga lugar na nasa Alert Levels 1, 2 at 3 ay hindi na oobligahin ang pagsuot ng face shield.

Ginawang mandatory ang pagsusuot ng face shield, bukod sa face mask, sa mga pampublikong transportasyon noong ika-15 ng Agosto 2020.

Sinabi ng Department of Transportation (DOTr) na bagaman voluntary na lang ang pagusuot ng face shield sa mga nasa mababang COVID-19 Alert Level, ipagpapatuloy pa rin ang pagpapasuot ng face mask, physical distancing at frequent sanitation upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

"Talking and eating are likewise discouraged inside all public transportation," dagdag nito.

Nilinaw din ng DOTr na kahit enclosed o airconditioned ang sasakyan, puwede nang huwag magsuot ng face shield.

"Para po sa ating mga enforcers, sinabihan na rin po natin sila na hindi na nga po mandatory ang paggamit ng face shields dito sa NCR kaya po huwag na nilang huhulihin ang mga tao na walang suot na face shield sa loob ng public transport," ani Transportation Undersecretary Artemio Tuazon.

Pinili rin ng ilang konsumer na mag-face shield sa dami ng mga tao sa mall.

"Pinili ko pong mag-face shield for additional protection kasi may diabetes po ako... Kasi po pamilya ko pinuprotektahan ko rin," ani Mary Rose Leonen, isang mamimili.

Hindi naman tutol si Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians sa bagong polisiya.

Pero kung siya ang tatanungin, patuloy niyang gagamitin ito kahit nasa labas ng ospital.

Nanindigan si Limpin na naniniwala ang hanay ng mga doktor na dagdag-proteksiyon ito kontra COVID-19.

"Kapag nasa labas ako, tuloy-tuloy pa rin po, kung ako ha... Kasi medyo takot ako kasi nakikita ko ang consequences ng pagkakaroon ng COVID-19. Definitely, I don't want to suffer from consequences," aniya.

-- May mga ulat nina Alvin Elchico at Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News