Larawan mula sa MENRO Panay

Patay ang isang dolphin na napadpad sa dalampasigan ng Barangay Pawa, Panay, Capiz nitong Lunes ng umaga.

May haba na higit sa 2 metro ang patay na dolphin at tinatayang may bigat na 100 hanggang 150 kilo.

Ayon sa mga awtoridad, walang nakitang sugat sa katawan ng namatay na dolphin.

Kaagad naman itong inilibing sa lugar, dagdag pa nila.

— Ulat ni Rolen Escaniel

