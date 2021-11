Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Pamilya at hindi partido ang nangingibabaw sa politika sa Pilipinas: Ito ang lumalabas sa nangyaring mga substitution sa pagtakbo sa Halalan 2022 nitong nakaraang weekend, ayon sa obserbasyon ng ilang eksperto sa politika.

Sa hinaba-haba ng bangayan ng 2 paksiyon ng PDP-Laban, lumalabas na wala silang pambato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa Halalan 2022.

Ang dapat sana’y standard bearer nito na si Sen. Bato dela Rosa ay umatras na samantalang ang dapat na vice presidential bet na si Sen. Bong Go ay tumakbo sa pagkapangulo pero sa ilalim ng ibang partido: ang Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan (PDDS).

Si Sen. Manny Pacquiao naman na nasa kabilang paksiyon, sa ilalim ng partidong PROMDI tumakbo.

"PDP-Laban is dead. What happened? They carried Duterte in 2016 and yet after Duterte’s victory, a lot of politicians flocked to PDP-Laban and now, it seems to have been orphaned," ani political scientist Jean Franco.

Para sa ilang eksperto, patunay ang nangyari sa PDP-Laban at ibang partido na mas nangingibabaw ang pamilya kaysa sa partido sa pagtakbo sa halalan.

"Mas maliwanag dito sa election na to kaysa in the past kung ano ang papel ng tinatawag nating political dynasties. Iba 'yung sentro de gravidad ng electoral politics ngayon. Hindi partido. Mga pamilya. Kaya ang lakas ng loob na may tumatakbo, walang partido pero mataas na posisyon ang hinahabol," sabi ni Ramon Casiple ng Novo Trends PH.

Si dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. halimbawa, unang inanunsiyo ang pagtakbo pagkapangulo kahit wala pang running mate o senatorial slate.

Si Davao City Mayor Sara Duterte naman, tumakbong bise presidente kahit walang pangulo na ka-tandem.

Kahit si Vice President Leni Robredo na pangulo ng Liberal Party, tumakbong independent.

Ang tanong ngayon, ano ang halaga ng mga political parties sa bansa?

"Talagang useless ang political party as the determinant noong mga nominations, noong mga give-and-take sa mga negotiations kasi hindi sila ang mga key elements sa negotiations na 'yan," ani Casiple.

"Alam naman po nating lahat na dito sa Pilipinas, wala po tayong mga totoo at solid na political party. Ang mga political parties natin ay run and run by personalities," ani Ona Caritos ng poll watchdog na LENTE.

Pero lumalabas na nagiging kasangkapan na lang ang ora-oradang pagsali sa isang partido para makatakbo sa isang puwesto.

Hindi ito ipinagbabawal sa ilalim ng batas kaya panahon na umano para amyendahan ito.

"It would seem that now political parties are in fact at the whim of individual candidates as they jump from political party to political party. So yeah, in that respect, it would seem that this procedure is actually ripe for some regulation," ani Comelec spokesman James Jimenez.

Nagpaalala rin si Casiple sa mga tumatakbo na sa taumbayan pa rin dapat nakasentro ang kanilang pagtakbo.

"At the end of the day, dapat di mawawala 'yung mga tao sa kung ano 'yung silbi ng eleksiyon sa kanila. Pagtiyak na bobotohin nila ay may kakayahang harapin 'yung pandemya 'tsaka 'yung economic crisis. Otherwise, malaki problema natin," ani Casiple.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News