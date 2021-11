Mataas na hospitalization rate, sanhi ng Alert Level 4 sa Catanduanes

Watch more on iWantTFC

MANILA – Mataas na COVID-19 hospital bed utilization rate ang dahilan kung bakit isinailalim sa Alert Level 4 quarantine status ang Catanduanes mula Nobyembre 16 hanggang sa katapusan ng buwan, ayon sa provincial health officer nito.

“As of November 14 po, yung aming provincial hospital ang kanyang COVID utilization rate ng bed niya is 80 percent. Ang aming ICU utilization rate is 50 percent,” ani Dr. Hazel Palmes sa TeleRadyo.

Ayon kay Palmes, may 353 na aktibong kaso ng COVID-19 ngayon sa kanilang lugar.

“Ang mga naka-quarantine sa amin is 322, constitute about 91 percent, and admitted na confirmed is 31. So not everybody na confirmed yung na-confine sa ospital. Meron din po kasi kaming nakaconfirm na probable and suspect that are occupying our COVID beds,” aniya.

“We have probable and suspects with comorbidities awaiting for results na nandoon sa ospital na nag-o-occupy po ng COVID beds. And that explains our high hospital bed utilization for COVID patients,” paliwanag niya.

Nasa 132 na aktibong kaso ng COVID sa kanilang lugar ang asymptomatic, habang 205 ang nagpapakita ng mild na sintomas. May 13 na nagpapakita ng moderate na sintomas. Dalawang kaso naman ang severe habang ang isa ay kritikal, ayon kay Palmes.

Problemado din aniya sila sa personnel dahil may mga healthcare workers na rin silang nagkakasakit ng COVID.

“Talagang noon pa man walang COVID, kulang na po talaga kami sa human resources for our hospitals and (rural health units) so ngayon hindi din ho sila nagiging ligtas po.”

“So most of them are affected already with the disease kaya madami din po kaming ano po, affected na healthcare workers na nagkaroon ng COVID.”

Pero aniya, nagpadala na ang DOH ng dagdag na tauhan sa kanilang ospital at maging mga RHU.

Binibilisan na rin nila ang pagbabakuna sa lugar, sabi ni Palmes.

Nasa 63,283 sa 275,043 nilang target population ang kumpleto na ang bakuna kontra COVID.

“Yes malayo pa kami sa herd immunity but we are accelerating vaccination activities especially now that we are on this quarantine classification. That gives us more opportunity to speed up our vaccination efforts.”

“So mabilis-bilis na po yung ating pagbabakuna ngayon and the government has called on volunteers to help us speed up that vaccination activities in our province,” aniya.

--TeleRadyo, 16 November 2021