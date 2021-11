Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Inaasahan na mas maraming Pilipino ang uuwi sa bansa para magdiwang ng Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay.

Pero payo ng Bureau of Quarantine sa mga nagbabalak na umuwing Pilipino, mapa-overseas worker man o banyaga, agahan ang pagrehistro sa https://onehealthpass.com.ph.

“Expected natin na marami tayong mga kababayan na uuwi dahil magpa-Pasko. Para po smooth ang pagdating, wala kayong problem pagdating sa airport natin, mag register po lahat ng pauwi doon sa onehealthpass.com.ph,” sabi ni BOQ Deputy Director, Dr. Roberto Salvador.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Salvador na ang portal ay para sa lahat ng paparating sa bansa.



“Once na makakumpleto kayo ng registration masisigurado po namin na in less than 10 minutes mapo-proseso kayo sa airport, hindi kayo madedelay,” sabi niya.

Samantala, nagpasalamat naman si Annie Saucelo Astillo sa BOQ sa maagap nitong pagsagot sa kanilang katanungan hinggil sa vaccine card.

Ayon kay Astillo, media information officer ng Filipino Community Organization sa Erbil, Kurdistan, Iraq, may mga kasamahan silang umuwi sa bansa pero nakaranas ng delay sa pagproseso ng quarantine dahil hindi kinilala ang dalang vaccine card na inisyu ng lungsod ng Kurdistan.

“Naibigay na sa amin ang Balik Manggagawa program after one year and 8 months gusto po namin na mapadali po ang proseso ng aming quarantine kasi nga po binibigyan lamang kami ng 30-days na leave. Kung ‘di po ma-acknowledge agad yung vaccine card baka po hahaba ang quarantine namin,” sabi ni Astillo.

Sana aniya ang iba nilang mga kasamahan na uuwi sa Pilipinas ay hindi na maranasan ang maantala ang proseso sa quarantine.

“Yun ang panawagan namin na sana po ang vaccination card ng city ng Kurdistan region ay malagay sa system ng ating BOQ o kung ano po ang proseso nila,” sabi niya.

Nilinaw naman ni Salvador na sumusunod lamang ang BOQ sa mga panuntunang inilalabas ng ng Inter-Agency Task Force.

“Ang IATF nagbaba ng protocol na kapag Pilipino, mga OFW mas maluwag na po tayo so kahit anong vaccination card po ang ipresent nila, ino-honor na po ito ng Bureau of Quarantine at iimplement po natin kung ano po yung guidelines na ibinigay ng IATF depending po kung green, yellow o red country po sila,” sabi ni Salvador.

Dagdag ni Salvador na sa ngayon ay nasa ilalim ng Yellow list ang bansang Iraq.

“Sa ngayon po ang Iraq nasa yellow po. Pag yellow country, yellow list, 5 days ang quarantine testing on the 5th day,” sabi niya.

- TeleRadyo 16 Nobyembre 2021