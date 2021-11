Duterte itinangging 'kontrolado' siya ni Bong Go

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alegasyon ni retired Lt. Gen. Antonio Parlade na kontrolado ni Sen. Bong Go ang kaniyang mga desisyon.

Ipinaliwanag ng Pangulo na bilang chairman ng Senate committee on health, kailangan nya si Go sa kanyang lingguhang meeting sa ilang miyembro ng kanyang gabinete.

Pero hindi umano ibig sabihin nito ay kontrolado na siya ng senador.

"Kailangan ko si Bong actually, hindi sa lahat. Because Bong is the chairperson sa Senate committee on health and demography. (Senate committee on) Health, kanya eh so mabuti na lang siya nandito. But he does not control anybody, he does not control me. He is here to do his duty na may matanungan tayo kaagad," ani Duterte noong Lunes ng gabi.

Ilang oras pa lang ang nakakaraan nang magpatutsada laban kay Go si Parlade at inakusahang kinokontrol nito ang mga desisyon ng Pangulo.

Naghain si Parlade ng kandidatura sa pagkapangulo nitong Lunes, bago ang deadline ng substitution ng mga kandidato.

Agad itong tinanggi ni Go at maging ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, na nagsabing walang basehan ang mga paratang ng dating heneral.

"Ako po ay nagulat din kung bakit nadawit 'yung pangalan ko doon... Tinawagan ko siya [at tinanong] kung bakit sinasali niya ako sa kanyang political ambition... General Parlade's statement is baseless," ani Lorenzana.

Nitong Martes, kumambiyo naman si Parlade at sinabing hindi niya binabatikos si Go.

Kilala si Parlade sa naging papel niya sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kung saan naging kontrobersiyal sya sa umano'y red tagging.