Kumukuha ng retrato ang ilan sa Christmas tunnel sa isang mall sa Taguig. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Nagrekomenda ang isang pediatrician sa mga magulang ng mga lugar na mas mainam puntahan kaysa sa mga mall.

Kasunod ito ng ulat na may nagpositibo sa COVID-19 na bata ilang araw matapos pumasok sa mall.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Cynthia Cuayo-Juico ng Philippine Pediatric Society na makakabuting hintayin muna sa susunod na 10 araw ang epekto ng nakakatakot na aniyang pagdagsa ng mallgoers kasama ang mga bata.

Sa ngayon, mas mainam na aniyang ihanda ang mga bata na magbalik sa eskuwela at sanayin silang umalis sa bahay.

Halimbawa ay ang pagdala ng mga bata sa mga lola't lolo, mga kaanak, kapitbahay, mga kabigan o sa mga park.



Watch more on iWantTFC

"Puwede rin namang lumabas-labas pero siguro piliin mo kung saan kasi magkakaroon na tayo na papapasukin mo na ang mga bata," aniya.

Dapat ding sanayin ang mga bata sa tamang paggamit ng face mask at iba pang protocols.

"Turuan silang maghugas ng kamay, yung mga nanay i-ready ang mga bata antagal nilang na-stuck sa bahay, hindi yan sanay magbihis, magsapatos. Parang nag-uumpisa tayong magpaaral. Siguro baka mga January na kapag ang lahat ng sinabi ko ready na," dagdag niya.

Rekomendasyon ni Juico na pag-aralan ulit ang polisiya sa pagpayag sa mga bata sa malls.

Una nang ihinirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawalan muna sa mga mall ang mga batang hindi bakunado.

"I am calling on local government units to consider passing ordinances for age restrictions among minors who can be allowed to go to the malls.

Certainly we cannot allow those below 12 years old, or those who are still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places," ani Duterte.

Panawagan pa niya sa mga magulang: "Alam kong kayong mga magulang gustong-gusto niyong ipasyal ang mga anak niyo after staying for so long inside your home due to lockdowns. Pero isipin niyo, kung maliliit pa ang mga anak ninyo at hindi pa bakunado, do not expose them to the virus. Wala pa silang depensa, they have no defense mechanism in their system."

Sa ngayon ay wala pang naaprubahang bakuna para sa mga batang edad 11 pababa.

Magpapasya naman ang mga alkalde ng Metro Manila oras na magkaroon na ng rekomendasyon ang kanilang city health officers.

Ang ilang alkalde gaya ni Manila Mayor Isko Moreno, sinabing dapat pagsabihan na lang ang mga mall operator. Ganito rin ang posisyon ni Marikina Mayor Marcy Teodoro.

"Siguro ang suggestion ko wag na natin dagdagan yung parusa at hirap sa tao no pagsabihan na lang yung mga mall operators na sundin ang tagubilin ng ating pangulo. Pero eto kaya namang gawin ng mga malls wag na lang yung parusa sa tao sa hirap na dinaranas nila ngayon siyempre gusto na nilang lumabas at maka ikot man lamang. The very least that we can do is to understand, unawain ang ating mga kababayan," ani Moreno.

"For now we will try to come up with an ordinance pero patungkol sa mga mall operators," dagdag niya.

Para naman kay Teodoro, dapat mall operators at owners ang maglabas ng safety guidelines para masiguradong bakunado ang mga bata at may mga kasamang matatanda ang mga ito.

-- May mga ulat nina Doris Bigornia at Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News