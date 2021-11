Pagbabakuna kontra COVID-19 ng ilang kabataan sa San Juan City. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Puwede nang magpaturok ng booster shot o dagdag na dose ng bakuna kontra COVID-19 ang mga fully-vaccinated na health worker simula Nobyembre 17.

Ito ay matapos bigyan ng Food and Drug Administration (FDA) ng emergency use authorization (EUA) ang ilang brand ng bakuna para magamit bilang booster shot.

Pero ang rekomendasyon, ibigay ang booster makalipas ang hindi bababa sa 6 na buwan mula nang makumpleto ang primary series ng mga bakuna o mula nang maging fully-vaccinated ang tao.

Ayon sa FDA, puwedeng gamiting ikatlong dose sa mga tumanggap ng dalawang doses ng kaparehong brand ang Pfizer, AstraZeneca, at Sinovac.

"Based on the Emergency Use Authorization (EUA) issued by the FDA, the DOH recommends using either Moderna, Pfizer, or Sinovac as booster doses regardless of the brand used for the primary series. Sinovac will also be offered as a booster for those that had Sinovac as primary series," anang DOH sa pahayag.

Rekomendasyon naman ng DOH, na base sa EUA, puwedeng gamitin ang bakuna ng Moderna, Pfizer, o Sinovac bilang booster shot, kahit ibang brand ang naunang natanggap na COVID-19 vaccine.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., bibigyan ng kalayaan ang mga health worker na mamili ng brand ng booster shot pero nakadepende pa rin ito sa available na suplay.

"As much as possible, mayroon silang leeway. But we are recommending na kung ano ang available, ‘yun ang i-take nila. Pero nakikita natin, sa nilabas na real world data, lahat ng vaccines naman, effective. It’s beyond 80 percent ng prevention for severe [cases] and hospitalization," ani Galvez.

Naghahanda na rin ang Tala Hospital sa Caloocan sa gagamiting vaccination site para sa pagtuturok ng booster shot sa mga health worker.

Inaasahan ni Galvez sa susunod na linggo na masisimulan na rin ang pag-roll out ng COVID-19 booster shots sa mga senior citizen at immunocompromised na indibidwal.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News