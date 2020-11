Tuguegarao mayor nag-sorry dahil sa birthday getaway kasabay ng Ulysses

Sa gitna ng makasaysayang pagbaha sa Tuguegarao City, nakita ng netizens ang mayor ng lungsod na nagdidiwang ng kaniyang kaarawan sa Batangas. File

MAYNILA – Pagsisisi ang nararamdaman ngayon ni Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano matapos mabuking ang kaniyang birthday getaway sa Batangas noong kasagsagan ng bagyong Ulysses na humambalos sa kaniyang lungsod at nagdulot ng matinding pagbaha sa rehiyon.

Sa panayam ng TeleRadyo nitong Lunes, nag-sorry si Soriano at sinabing pinagsisisihan niyang wala siya sa bayan habang nananalasa ang Ulysses.

"I stayed in Tuguegarao for 8 months, I did not go home, I did not visit my family so I really regretted leaving on Nov. 8. Had I known it would be this much... But the rise of the water, I did not really expect. I would like to apologize for that," paliwanag ni Soriano.

Napukaw ang atensiyon ng netizens sa mayor matapos mag-post ang anak nitong si Bea Soriano-Dee sa Instagram kung saan sinabi niyang kasama niya ang ama para mag-celebrate ng birthday nito.

Binura na ni Dee ang larawan. Nag-private na rin ito ng kaniyang Instagram account.

DEPENSA NI MAYOR

Depensa ng alkalde, nang umalis siya noong Nobyembre 8 at nagpaalam siya sa kanilang gobernador ay wala pang nakataas na storm warning signal sa Cagayan region.

"I have to explain to them that Tuguegarao and Cagayan were not under any storm signal when I left the city... I tried to come back on the 12th but I was not able to go through NLEX," aniya.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government na posible nilang pagpaliwanagin si Soriano sa pag-alis niya sa kasagsagan ng bagyo.

AYUDA HIRIT NI SORIANO

Ayon sa alkalde, ang bahang idinulot ng Ulysses na ang pinakamatinding pagbahang tumama sa kanilang lugar.

Napakalawak aniya ng inabot ng baha at umabot sa 90 percent ng barangay nila ang nalubog at aabot sa 100,000 residente ang apektado.

Sa ngayon, pagkain at tubig ang hiling ng mga residente ng Tuguegarao City, ani Soriano.

Humiling na rin ang alkalde ng modified quarantine protocols

para sa mas mabilis na pagpasok ng media, rescuers at humanitarian aid.

