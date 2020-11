NIA, PAGASA pinanindigang tama ang mga forecast sa Ulysses

MAYNILA – Iginiit ng National Irrigation Authority (NIA) at ng weather bureau PAGASA na walang mali sa forecast sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam nitong nagdaang bagyong Ulysses, na isa umano sa nagpalala sa malawakang pagbaha sa maraming bahagi ng Luzon.

Hinaing kasi ng maraming lalawigan, tila nagkagulatan ang marami sa dalang ulan ng Ulysses nang manalasa ito noong nakaraang linggo.

Walang nakaligtas na lugar sa baha, sa probinsiya man o Metro Manila.

Pinakahuli sa tinamaan ang hindi na makilalang Cagayan na nagmistulang Pacific Ocean umano matapos ang baha.

Dahil dito, kinailangan ding magpakawala ng tubig sa Angat, Ipo, Ambuklao, Binga at Magat dams.

Ayon sa PAGASA, normal lamang na magpakawala ng tubig tuwing tag-ulan dahil mas peligroso na sumabog ang dam kung hahayaan itong mapuno at umapaw.

Pero tanong kasi ng marami, bakit hindi na lang magpakawala ng tubig sa panahon na walang ulan.

"Mahirap kasi 'yung ganu'n na medyo nanghuhula... Ang ginagawa lang natin fino-forecast lang 'yung ulan, pag lumihis ang bagyo at hindi tumama doon pagdating ng araw, wala na tayong makukuhang tubig dahil wala palang pumasok na ulan," paliwanag ni Max Peralta, assistant weather services chief ng PAGASA.

Ang tubig sa dam kasi ay iniipon para sa tag-init at may magamit sa irigasyon at suplay ng kuryente at tubig.

Isa ang Magat dam sa nagpakawala ng tubig nooong bagyong Ulysses.

Ang Tumana sa Marikina City naman, madalas ding binabaha, dahil bukod sa sakop ng Marikina river basin, galing ang tubig sa mataas na bahagi ng Pasig-Marikina River o sa lugar ng Montalban at Antipolo.

Kaya paliwanag ni Peralta, hindi ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam ang nagdulot ng matinding baha sa mga lugar na gaya ng Rizal, Marikina, at Cagayan.

Nitong Ulysses, nakapagtala ang PAGASA ng hindi bababa sa 200 millimeters of rain depth per hour sa mga lugar ng Infanta, Pasig, Marikina, at Isabela.

Ang rain depth ang lalim o dami ng tubig na bitbit ng ulan oras na bumagsak ito sa lupa, bundok, o ilog.

Katumbas ng 200 millimeters ay 8 inches o isang short bond paper.

Iba-iba ang nagmamando sa mga major dams sa bansa, kabilang na rito ang National Power Corporation, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, at NIA.

Ayon sa NIA, hindi naman sila nagkulang sa koordinasyon sa mga ahensiya ng gobyerno sa Cagayan, gayundin sa pag-abiso sa mga residente oras na magpakawala sila ng tubig mula sa Magat dam.

Base sa protocols, nag-iisyu na raw ng warning ang NIA anim na oras bago ang pre-release o magsimulang magpalabas ng tubig.

"Sa bawat dadaanan ng Magat river, calculated po ng ilang oras. Saturated ang area kaya tingin po namin ganu'n nangyari... We have documents to say hindi kami nagkulang," ani Eden Selva, spokesperson ng NIA.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na iminumungkahi ng Metro Manila mayors na ipaubaya na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang desisyon sa pagpapakawala ng mga tubig sa dams.

"Multi-agency kasi ang NDRRMC, ibig sabihin at any time bago magkaroon ng ganyang plano o desisyon kaya niya makuha lahat ng data. Ang kinakatakot naman ng dam managers paano kung hindi umulan. At least shared responsibility ito," ani Año.

Ayon kay Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, kailangan pa ng mas malawak na pagsasaliksik pagdating sa mga kalamidad para mas maayos ang impormasyon na maipaparating sa mga tao.

"Sa totoo lang kailangan mas palalimin pa natin 'yung ibig sabihin nitong early warning, ito dapat people-centered at alam ng bawat tao sa komunidad, alam ang gagawin, alam ang aksiyon, at meron scientific basis ang kaalaman," ani Lagmay.

May teorya naman ang isang eksperto kung bakit nabulaga ang mga tao sa Ulysses.

"I think overforecasted si Rolly na nag-signal number 3 o 4 sa Manila, pero nu'ng dumaan walang nangyari so 'yung mga tao naisip ay ganu'n lang ang signal number 3, kayang kaya naman... Pagdating ni Ulysses na signal number 3, na in reality, tama 'yung forecast, biglang nagulat ang mga tao, kasi napaka-fresh. Du'n nanggaling 'yung complacency, kasi na-desensitize kumbaga," sabi ni Gerry Bagtasa ng UP Institute for Environmental Science and Meteorology.

Bukas naman ang mga eksperto at ahensiya na pag-aralan kung dapat na nga bang babaan ang basehan pagdating sa kritikal na lebel ng tubig sa mga dam.

–Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News